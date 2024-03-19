https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/v-kabmine-abkhazii-obsudili-tekuschuyu-rabotu-pensionnogo-fonda-1050525580.html

В Кабмине Абхазии обсудили текущую работу Пенсионного фонда

В Кабмине Абхазии обсудили текущую работу Пенсионного фонда

Sputnik Абхазия

Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария рассказал премьер-министру Александру Анкваб о работе и планах фонда. 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T23:01+0300

2024-03-19T23:01+0300

2024-03-19T23:29+0300

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В январе и феврале 2024 год Пенсионный фонд Абхазии начислил 234,2 миллиона рублей в виде пенсий, пособий и доплат. Об этом премьер-министру Александру Анкваб доложил председатель Фонда Денис Гулария. За аналогичный период 2023 года выплачено 209,2 миллиона рублей.Гулария уточнил, что за два первых месяца в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 160,9 миллиона рублей, что на 27,7 миллионов больше показателей прошлого года. На 1 марта 2024 года, по словам председателя Фонда, 48 169 человек получают в Абхазии пенсии и пособия. Это на 1 461 человека меньше, чем в 2023 году.Доплаты к пенсиям получают 13 155 человек на общую сумму 57,2 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanin-i-nachalnik-gulariya-ob-indeksatsii-pensiy-v-abkhazii--1049608468.html

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