https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/v-yupsharskom-kanone-zapretyat-ostanovku-mashin-1050525339.html

В Юпшарском каньоне запретят остановку машин

В Юпшарском каньоне запретят остановку машин

Sputnik Абхазия

В августе 2023 года Минтуризма Абхазии запретило остановку и выход туристов из автомобилей в Юпшарском каньоне. 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T16:20+0300

2024-03-19T16:20+0300

2024-03-19T22:39+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

туризм

природа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050514286_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c47607857a168da620884d055096660e.jpg

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за непрекращающихся камнепадов в Юпшарском каньоне Рицинский нацпарк планирует полностью запретить остановку машин и расторгнуть договоры с работающими там предпринимателями. Об этом Sputnik рассказал директор объекта Адамур Багателия. ⠀Он уточнил, что переговоры с предпринимателями уже ведутся, но они проходят очень сложно. После участившихся случаев камнепадов в Юпшарском каньоне непосредственно под скалами установили ограждения, но водители стали останавливаться у торговых точек. Пассажиры выходят и прогуливаются вдоль всего каньона, что представляет угрозу их жизни и здоровью. Поэтому в этом месте будут нести службу правоохранители, чтобы не допускать там остановок транспорта, сказал директор Нацпарка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/bagateliya-obyasnil-s-chem-svyazany-uchastivshiesya-kamnepady-v-yupsharskom-kanone-1047603023.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туризм, природа