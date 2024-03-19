https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/v-yupsharskom-kanone-zapretyat-ostanovku-mashin-1050525339.html
В Юпшарском каньоне запретят остановку машин
В Юпшарском каньоне запретят остановку машин
Sputnik Абхазия
В августе 2023 года Минтуризма Абхазии запретило остановку и выход туристов из автомобилей в Юпшарском каньоне. 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T16:20+0300
2024-03-19T16:20+0300
2024-03-19T22:39+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за непрекращающихся камнепадов в Юпшарском каньоне Рицинский нацпарк планирует полностью запретить остановку машин и расторгнуть договоры с работающими там предпринимателями. Об этом Sputnik рассказал директор объекта Адамур Багателия. ⠀Он уточнил, что переговоры с предпринимателями уже ведутся, но они проходят очень сложно. После участившихся случаев камнепадов в Юпшарском каньоне непосредственно под скалами установили ограждения, но водители стали останавливаться у торговых точек. Пассажиры выходят и прогуливаются вдоль всего каньона, что представляет угрозу их жизни и здоровью. Поэтому в этом месте будут нести службу правоохранители, чтобы не допускать там остановок транспорта, сказал директор Нацпарка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/bagateliya-obyasnil-s-chem-svyazany-uchastivshiesya-kamnepady-v-yupsharskom-kanone-1047603023.html
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туризм, природа
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туризм, природа
В Юпшарском каньоне запретят остановку машин
16:20 19.03.2024 (обновлено: 22:39 19.03.2024)
В августе 2023 года Минтуризма Абхазии запретило остановку и выход туристов из автомобилей в Юпшарском каньоне.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за непрекращающихся камнепадов в Юпшарском каньоне Рицинский нацпарк планирует полностью запретить остановку машин и расторгнуть договоры с работающими там предпринимателями. Об этом Sputnik рассказал директор объекта Адамур Багателия. ⠀
Он уточнил, что переговоры с предпринимателями уже ведутся, но они проходят очень сложно.
После участившихся случаев камнепадов в Юпшарском каньоне непосредственно под скалами установили ограждения, но водители стали останавливаться у торговых точек. Пассажиры выходят и прогуливаются вдоль всего каньона, что представляет угрозу их жизни и здоровью. Поэтому в этом месте будут нести службу правоохранители, чтобы не допускать там остановок транспорта, сказал директор Нацпарка.