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Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана с днем рождения
Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана с днем рождения
Sputnik Абхазия
Глава Башкортостана Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года, сегодня он отмечает свое 60-летие. 20.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-20T21:08+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана Радия Хабирова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Абхазии отметил, что под руководством Хабирова Башкирия уверенно движения по пути экономического и социального развития и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в государственной деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/khabirov-rasskazal-v-kakikh-sferakh-mogut-sotrudnichat-abkhaziya-i-bashkortostan-1048356380.html
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абхазия, новости, башкортостан, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана с днем рождения
Глава Башкортостана Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года, сегодня он отмечает свое 60-летие.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана Радия Хабирова с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание абхазо-башкирского сотрудничества в разных сферах", - сказал Бжания.
Президент Абхазии отметил, что под руководством Хабирова Башкирия уверенно движения по пути экономического и социального развития и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в государственной деятельности.