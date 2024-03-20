https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/aslan-bzhaniya-pozdravil-glavu-bashkortostana-s-dnem-rozhdeniya-1050537246.html

Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана с днем рождения

Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана с днем рождения

Sputnik Абхазия

Глава Башкортостана Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года, сегодня он отмечает свое 60-летие. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T21:08+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Башкортостана Радия Хабирова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Абхазии отметил, что под руководством Хабирова Башкирия уверенно движения по пути экономического и социального развития и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в государственной деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/khabirov-rasskazal-v-kakikh-sferakh-mogut-sotrudnichat-abkhaziya-i-bashkortostan-1048356380.html

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