https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/badra-gunba-provel-rabochee-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-1050538509.html

Бадра Гунба провел рабочее совещание в сухумском аэропорту

Бадра Гунба провел рабочее совещание в сухумском аэропорту

Sputnik Абхазия

Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание на территории сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. В обсуждении ремонтно-восстановительных работ в воздушной гавани приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МЧС Лев Квициния, председатель СГБ Темур Ахиба, гендиректор аэропорта Наиль Батраев. Также Гунба проинспектировал ремонт автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, работы по демонтажу покрытия взлетно-посадочной полосы, дал ряд поручений министерствам и ведомствам, в том числе по строительству очистных сооружений для жителей авиагородка на время реконструкции магистралей. Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/izmeneniya-v-vozdushnyy-kodeks-abkhazii-vneseny-v-pervom-chtenii-1049551227.html

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