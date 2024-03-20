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Бадра Гунба провел рабочее совещание в сухумском аэропорту
Бадра Гунба провел рабочее совещание в сухумском аэропорту
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Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. 20.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание на территории сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. В обсуждении ремонтно-восстановительных работ в воздушной гавани приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МЧС Лев Квициния, председатель СГБ Темур Ахиба, гендиректор аэропорта Наиль Батраев. Также Гунба проинспектировал ремонт автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, работы по демонтажу покрытия взлетно-посадочной полосы, дал ряд поручений министерствам и ведомствам, в том числе по строительству очистных сооружений для жителей авиагородка на время реконструкции магистралей. Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/izmeneniya-v-vozdushnyy-kodeks-abkhazii-vneseny-v-pervom-chtenii-1049551227.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
Бадра Гунба провел рабочее совещание в сухумском аэропорту
Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание на территории сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
В обсуждении ремонтно-восстановительных работ в воздушной гавани приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МЧС Лев Квициния, председатель СГБ Темур Ахиба, гендиректор аэропорта Наиль Батраев.
Также Гунба проинспектировал ремонт автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, работы по демонтажу покрытия взлетно-посадочной полосы, дал ряд поручений министерствам и ведомствам, в том числе по строительству очистных сооружений для жителей авиагородка на время реконструкции магистралей.
"Очевидно, что работы ведутся в соответствии с графиком", — сказал вице-президент и отметил важность сдачи объекта в намеченные сроки.
Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.