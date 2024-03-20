https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/chetyre-apparata-dlya-mayninga-izyali-na-tamozhennom-postu-psou-1050526921.html
Четыре аппарата для майнинга изъяли на таможенном посту "Псоу"
Четыре аппарата для майнинга изъяли на таможенном посту "Псоу"
Sputnik Абхазия
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года. 20.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-20T10:33+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Четыре аппарата для добычи криптовалют изъяли на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет. "Машинки" были изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/takie-obstoyatelstva-o-strategicheskikh-obektakh-nakazanii-za-nezakonnyy-mayning-i-veypakh-1050087796.html
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Четыре аппарата для майнинга изъяли на таможенном посту "Псоу"
10:33 20.03.2024 (обновлено: 10:38 20.03.2024)
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Четыре аппарата для добычи криптовалют изъяли на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет.
Завезти запрещенное оборудование в республику пытался гражданин республики Р. Кварчия. Аппараты Whatsminer M30 S были спрятаны в полиэтиленовых пакетах в багажнике Toyota Alphard.
"Машинки" были изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.