https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/chetyre-apparata-dlya-mayninga-izyali-na-tamozhennom-postu-psou-1050526921.html

Четыре аппарата для майнинга изъяли на таможенном посту "Псоу"

Четыре аппарата для майнинга изъяли на таможенном посту "Псоу"

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T10:33+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Четыре аппарата для добычи криптовалют изъяли на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет. "Машинки" были изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/takie-obstoyatelstva-o-strategicheskikh-obektakh-nakazanii-za-nezakonnyy-mayning-i-veypakh-1050087796.html

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