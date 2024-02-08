https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/takie-obstoyatelstva-o-strategicheskikh-obektakh-nakazanii-za-nezakonnyy-mayning-i-veypakh-1050087796.html

Такие обстоятельства: о стратегических объектах, наказании за незаконный майнинг и вейпах

Такие обстоятельства: о стратегических объектах, наказании за незаконный майнинг и вейпах

Парламент Абхазии принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении, а также закон о регулировании оборота электронных сигарет и внес поправки в... 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T15:17+0300

2024-02-08T15:17+0300

2024-02-08T15:17+0300

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абхазия

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майнинг в абхазии

ужесточение

электронные системы

никотин

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Такие обстоятельства: о стратегических объектах, наказании за незаконный майнинг и вейпах Такие обстоятельства: о стратегических объектах, наказании за незаконный майнинг и вейпах

Парламент Абхазии принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении, а также закон о регулировании оборота электронных сигарет и внес поправки в закон о борьбе с незаконной добычей криптовалют.Подробнее о принятых законах в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Дмитрий Маршания.Стратегические объекты в Абхазии не могут быть приватизированы, для них будут действовать специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации.К стратегическим объектам относятся: все объекты Минобороны, спецслужб и госорганов, связи, теле- и радиовещания, энергетики, авиации, здравоохранения, историко-культурного наследия и образовательные учреждения, ж\д и автодороги, вокзалы, озера, реки и искусственные водохранилища, водонасосные станции.В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина."Были обращения граждан, которые были обеспокоены тем, что дети курят электронные сигареты. Проблема еще в том, что в отличие от сигарет они не оставляют запаха. Они там с разными вкусами, и у школьников пользовались спросом. Отправили на экспертизу в Министерство здравоохранения, и дана оценка, что электронные сигареты очень вредят здоровью, прежде всего детям. С 1 марта закон вступает в силу", – сказал Маршания.За незаконный майнинг в Абхазии ужесточено наказание. Теперь нарушителям грозит лишение свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования при присоединении к электросетям "Черноморэнерго" и потреблении электроэнергии для майнинга в объеме, превышающем 300 кВт. При первичном подключении к сетям Единого оператора, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, у нарушителей конфискуют оборудование.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, парламент, законы, объекты, стратегии, майнинг в абхазии, ужесточение, электронные системы, никотин, подкасты, аудио