https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/pmr-mozhet-obratitsya-v-interpol-dlya-rassledovaniya-terakta-v-voyskovoy-chasti-1050537129.html

ПМР может обратиться в Интерпол для расследования теракта в войсковой части

ПМР может обратиться в Интерпол для расследования теракта в войсковой части

Sputnik Абхазия

Взрыв в войсковой части в столице Приднестровья, Тирасполе, произошел в воскресенье, 17 марта. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T21:09+0300

2024-03-20T21:09+0300

2024-03-20T21:52+0300

приднестровская молдавская республика

новости

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Приднестровская Молдавская республика может обратиться в Интерпол с просьбой содействовать в расследовании взрыва вертолета в войсковой части в Тирасполе. Об этом сообщили в министерстве госбезопасности ПМР."Ввиду существующих угроз для Приднестровья, а также реальности совершенного террористического акта приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции – Интерпол для оказания содействия в расследовании этого преступления. Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершённого 17 марта террористического акта", - говорится в тексте.В воскресенье, 17 марта, в войсковой части вспыхнул пожар, возникший в результате взрыва. Его причиной, по предварительным данным, стала атака дрона-камикадзе, в которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".Ранее министерство госбезопасности сообщало о том, что в Молдавии готовятся боевые группы, в которые входят, в том числе, граждане Украины. Эти группы должны совершать в ПМР теракты и диверсии на военных объектах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-za-pomoschyu-k-rossii-v-v-usloviyakh-usileniya-davleniya-moldovy-1050301424.html

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