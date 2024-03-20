https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-zamsekretarya-sovbeza-rossii-1050538252.html

Президент Абхазии встретился с замсекретаря Совбеза России

Президент Абхазии встретился с замсекретаря Совбеза России

Sputnik Абхазия

Рабочий визит Аслана Бжания в Москву начался во вторник, 19 марта. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T22:39+0300

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2024-03-20T22:39+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретилсяв Москве с первым замсекретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на сайте Совбеза. Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 19 марта. У него запланированы встречи в Администрации президента и Правительстве России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/prezident-aslan-bzhaniya-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1050523449.html

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