https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-zamsekretarya-sovbeza-rossii-1050538252.html
Президент Абхазии встретился с замсекретаря Совбеза России
Президент Абхазии встретился с замсекретаря Совбеза России
Sputnik Абхазия
Рабочий визит Аслана Бжания в Москву начался во вторник, 19 марта. 20.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-20T22:39+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретилсяв Москве с первым замсекретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на сайте Совбеза. Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 19 марта. У него запланированы встречи в Администрации президента и Правительстве России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/prezident-aslan-bzhaniya-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1050523449.html
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Президент Абхазии встретился с замсекретаря Совбеза России
Рабочий визит Аслана Бжания в Москву начался во вторник, 19 марта.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретилсяв Москве с первым замсекретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на сайте
Совбеза.
На встрече обсудили вопросы углубления сотрудничества в сфере безопасности и экономики, реализацию конкретных совместных проектов.
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 19 марта. У него запланированы встречи в Администрации президента и Правительстве России.