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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T17:31+0300

2024-03-20T17:31+0300

2024-03-20T17:31+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. В четверг, 21 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью ожидается дождь разной интенсивности, туман. Днем без осадков.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии