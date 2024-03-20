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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Выставка о преступлениях украинских националистов открылась в Сухуме
Выставка о преступлениях украинских националистов открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Выставка "Обыкновенный нацизм" была организована при поддержке Посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии, Госмузея Боевой Славы и... 20.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинским националистов в период с 2014 по 2023 год открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Как рассказала председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания, выставка отражает не только пути развития украинского нацизма, но и освещает роль военнослужащих России в освобождении Новороссии и в восстановлении мирной жизни в регионах, пострадавших в ходе боевых действий. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что тема выставки очень актуальна, так как Западная Европа все больше втягивается в конфликт и "пользуется услугами" неонацистов."Их задача – сломить и переделать то мироустройство, которое существует в Европе. Речь идет не только о том, чтобы оторвать украинский народ и Украину от России, речь идет о том, чтобы создать себе еще одну колонию, которую потом можно доить и эксплуатировать", – подчеркнул он.Выставка будет открыта до 22 марта, она включает фотографии и другие иллюстративные материалы, которые помогут сформировать у аудитории отрицательное отношение к неонацистской идеологии. Партнеры выставки – Посольство Российской Федерации в Абхазии, представительство Россотрудничества, Госмузей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/desyatiletie-maydana-k-chemu-privel-gosperevorot-na-ukraine--1050228140.html
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абхазия, новости, россия, украина

Выставка о преступлениях украинских националистов открылась в Сухуме

13:49 20.03.2024 (обновлено: 15:17 20.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка в музее боевой славы - Обыкновенный нацизм
Выставка в музее боевой славы - Обыкновенный нацизм - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выставка "Обыкновенный нацизм" была организована при поддержке Посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии, Госмузея Боевой Славы и Госкомспорта.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинским националистов в период с 2014 по 2023 год открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
Как рассказала председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания, выставка отражает не только пути развития украинского нацизма, но и освещает роль военнослужащих России в освобождении Новороссии и в восстановлении мирной жизни в регионах, пострадавших в ходе боевых действий.

"Для Абхазии выставка актуальна, в первую очередь, тем, что с 2014 года наши соотечественники-добровольцы плечом к плечу сражаются вместе с российскими военнослужащими, выполняющими задачи в ходе специальной военной операции на Украине", – подчеркнула она.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что тема выставки очень актуальна, так как Западная Европа все больше втягивается в конфликт и "пользуется услугами" неонацистов.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и посол России в республике Михаил Шургалин.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и посол России в республике Михаил Шургалин. - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и посол России в республике Михаил Шургалин.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.

Выставка &quot;Обыкновенный нацизм&quot; в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме. - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания.

Председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания. - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.

Выставка &quot;Обыкновенный нацизм&quot; в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме. - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.

1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и посол России в республике Михаил Шургалин.

2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.

3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания.

4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.

"Их задача – сломить и переделать то мироустройство, которое существует в Европе. Речь идет не только о том, чтобы оторвать украинский народ и Украину от России, речь идет о том, чтобы создать себе еще одну колонию, которую потом можно доить и эксплуатировать", – подчеркнул он.
Выставка будет открыта до 22 марта, она включает фотографии и другие иллюстративные материалы, которые помогут сформировать у аудитории отрицательное отношение к неонацистской идеологии.
Партнеры выставки – Посольство Российской Федерации в Абхазии, представительство Россотрудничества, Госмузей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
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