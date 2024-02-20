https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/desyatiletie-maydana-k-chemu-privel-gosperevorot-na-ukraine--1050228140.html

Десятилетие Майдана: к чему привел госпереворот на Украине

Десятилетие Майдана: к чему привел госпереворот на Украине

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на... 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T16:11+0300

2024-02-20T16:11+0300

2024-02-20T16:11+0300

украина

евромайдан

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Евромайдан на УкраинеОценивая причины массовых акции на Украине в 2014 году и незаконного государственного переворота, посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил деструктивную политику коллективного Запада."Страны Запада вцепились в Украину, как им казалось в легкую добычу. То, что они делают, по общему признанию, идет во вред самим украинцам", - подчеркнул он.В продолжение дипломат сказал, что по этническому составу Украина неоднородна - часть людей, считают себя истинными украинцами, но большинству граждан страны русский язык и русская культура гораздо ближе, чем украинская культура и украинский язык.В рамках Специальной военной операции идет борьба за право не только русского народа говорить по-русски и следовать своим традициям, но и отстаивание прав других национальностей."Мы знаем, что в Закарпатье и венгры очень нехорошо себя чувствуют, когда им запрещают говорить по-венгерски, когда им запрещают жить по своим традициям. Приблизительно то же самое происходило в нацистской Германии, любой немец должен был верить Адольфу Гитлеру и его приспешникам, и никакой девиации от генеральной линии не допускалось", - сказал Шургалин.Схожего мнения придерживается и политолог Артур Атаев, который заметил, что после распада СССР в 1991 году Запад начал эффективно работать в сфере гражданских организаций, которые не были задействованы в советские годы. Тогда начинают развиваться институты гражданского общества в Прибалтике, на Украине, в Молдове, Грузии, Азербайджане, Армении. Это не просто гражданские сообщества, это будущая элита."Когда националисты, которые были взращены на идеях противостояния советской идеологии, а потом русскому миру, это уже другая форма идеологии нацизма. Во главу угла этой идеологии ставилась русофобия, как основной элитообразующий механизм", - добавил эксперт. Он выдвинул две группы причин, которые стали основой для госпереворота.Первая группа причин – это почти столетняя политика искусственного формирования украинской нации, которая осуществлялась сначала большевиками, потом руководством Советского союза, а после 1991 года руководством современной Украины. В основу этой идентичности была положена самая радикальная версия, которая была взята на вооружение украинскими националистами и получила развитие во время Второй мировой войны.После войны начиная с Хрущева эта идеология реабилитировалась и с 1991 года возродилась с помощью западных и украинских структур.Вторая группа причин – несмотря на очевидный успех в Холодной войне, коллективный Запад не собирался выстраивать систему мирного сосуществования с Россией и другими постсоветскими государствами. Они нужны были лишь как источники дешевых ресурсов и опорных точек в геополитических интересах.Постепенно из государств бывшего СССР начал формироваться новый санитарный кордон, который был призван не допустить восстановление влияния России в Европе.Свое мнение о том, что привело к Майдану 2014 года политолог Николай Трапш отметил растущую коррупцию, бюрократизацию и олигархический капитализм. "Украина после 1991 года превратилась в государство олигархического капитализма с колоссальным социальным расслоением, с отсутствием внимание государства к основной массе населения и с растущими коррупцией, бюрократизацией и всеми другими отрицательными чертами системы власти. То, что реально имело место и стало одной из причин, по которой сам Майдан состоялся", - подчеркнул эксперт.По его словам, госперевороту на Украине способствовали три фактора - слабая власть, поддержка коллективного Запада и долгая идеологическая подготовка.Российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев утверждает, что Евромайдан на Украине произошел не случайно, спецслужбы США и Великобритании готовились к нему с 80-х годов прошлого века."Ничего случайного в Евромайдане нет. На самом деле, начиная с 80-х годов спецслужбы США, Великобритании и ряда стран НАТО активно разрабатывали агентурную сеть на Украине, воспитывали лидеров общественного мнения, которые заражали идеологией зарождающегося неонацизма здоровое на тот момент общество, формировали организационные ядра для смены власти с советского формата на неолиберальный, неонацистский форматы идеологии власти. И ставка делалась прежде всего на молодежь Украины западных регионов, которые традиционно были настроены против интеграции с Россией, Белоруссией, в целом с республиками Советского союза".После развала Советского Союза, продолжил он, новая власть Украины сделала ставку именно на тех, кто были готовые подавлять любое инакомыслие, формировали кластер власти, которые ориентировались на западные деньги, на западное влияние, на западную поддержку; добросовестно и последовательно отрабатывали повестку Соединенных штатов.К чему привел МайданНационалистические настроения на Украине начались не в 2014 году, они были и раньше, еще до развала Советского Союза, на митингах звучали слова о том, что Украина только для украинцев, и что они построят свое государство, сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин."По факту получается, что ничего толком они не построили. Мне вспоминается, что в 2002 году я на автомобиле проехал до Крыма, что меня поразило - встречные автомобили либо были роскошные, очень дорогие, либо старенькие совсем, побитые, проржавевшие - Жигули и Москвичи. То есть было огромное расслоение у населения", - отметил посол.Говоря о последствиях незаконного государственного переговорите на Украине в 2014 году, политолог Николай Трапш подчеркнул, что в ближайшее время страну ждет лишение былого потенциала."Я вижу в перспективе, значительная часть Украины пойдет под контроль Российской федерации, оставшаяся часть Украины, ну, тут трудно сказать, то ли жаждущие и страждущие из Венгрии, Польши, Румынии разберут ее на запчасти, либо это будет марианеточное государство, которое будет лишено прежнего потенциала. Сказать достаточно сложно", - заметил эксперт.Российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев подчеркнул, что главной целью Запада на Украине было обострить ситуацию на границе с Россией.Украина сегодня находится в формате воюющей страны федеративного устройства образца бывшей Югославии, которая распалась на части, отметил Кондратьев."Украина на сегодняшний день находится в формате воюющей страны федеративного устройства образца бывшей Югославии. Темы госпереворота коснулся президент в беседе с Такером Карлсоном. Сегодняшнюю власть (украинскую - прим.) он назвал нелегитимной, она построена на госперевороте. Второе нужно понимать, что эта власть несет для Украины. Она уже привела к тому, что уже четыре области уже отошли от Украины. Еще в будущем я так понимаю, что отойдет. Это разговор и о Новгородчине - венгерские территории, румынские территории на Тернопольщине и соответственно Восточный крес, который поляки считают своим. Это образец того, как развалилась Югославия", - сказал он.21 ноября 2013 года на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что власти приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции.Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут".21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.22 февраля 2014 года на Украине произошел насильственный захват власти. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/mikhail-shurgalin-rasskazal-o-prichinakh-evromaydana--1050228536.html

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