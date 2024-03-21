https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/aslan-bzhaniya-pozdravil-sergeya-lavrova-s-dnem-rozhdeniya-1050539615.html

Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Sputnik Абхазия

Глава российского МИД Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года, сегодня ему исполняется 74 года. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T10:19+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил огромный международный авторитет Лаврова и то, что его участие в разрешении сложных международных вопросов способствует достижению мира и стабильности.Президент пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе на благо Отечества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-sergeem-lavrovym-v-moskve-1050093595.html

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абхазия, аслан бжания, россия, мид рф, сергей лавров