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Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Sputnik Абхазия
Глава российского МИД Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года, сегодня ему исполняется 74 года. 21.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-21T10:19+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил огромный международный авторитет Лаврова и то, что его участие в разрешении сложных международных вопросов способствует достижению мира и стабильности.Президент пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе на благо Отечества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-sergeem-lavrovym-v-moskve-1050093595.html
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абхазия, аслан бжания, россия, мид рф, сергей лавров
абхазия, аслан бжания, россия, мид рф, сергей лавров
Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
10:19 21.03.2024 (обновлено: 10:35 21.03.2024)
Глава российского МИД Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года, сегодня ему исполняется 74 года.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отметил огромный международный авторитет Лаврова и то, что его участие в разрешении сложных международных вопросов способствует достижению мира и стабильности.
"В Абхазии высоко ценят Вашу роль в развитии абхазо-российских отношений и поддержку в укреплении нашего союзничества и стратегического партнерства во всех областях. Вы завоевали глубокое уважение, признательность и искреннюю любовь народа Республики Абхазия", – говорится в поздравлении.
Президент пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе на благо Отечества.