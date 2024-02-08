https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-sergeem-lavrovym-v-moskve-1050093595.html

Аслан Бжания встретился с Сергеем Лавровым в Москве

Аслан Бжания встретился с Сергеем Лавровым в Москве

Президент Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом 30 января. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T15:52+0300

2024-02-08T15:52+0300

2024-02-08T16:29+0300

в абхазии

аслан бжания

сергей лавров

мид рф

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент Абхазии поздравил главу МИД России с предстоящим Днем дипломатического работника и пожелал успехов в работе на благо российского государства, сообщила пресс-служба главы государства.Во время рабочего визита Аслан Бжания также встретился с замруководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, председателем ЦИК Эллой Памфиловой, руководителем ФНС Даниилом Егоровым и зампредседателя Правительства России Александром Новаком.Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom-1050012342.html

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аслан бжания, сергей лавров, мид рф