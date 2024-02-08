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Аслан Бжания встретился с Сергеем Лавровым в Москве
Аслан Бжания встретился с Сергеем Лавровым в Москве
Президент Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом 30 января. 08.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-08T15:52+0300
2024-02-08T15:52+0300
2024-02-08T16:29+0300
в абхазии
аслан бжания
сергей лавров
мид рф
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент Абхазии поздравил главу МИД России с предстоящим Днем дипломатического работника и пожелал успехов в работе на благо российского государства, сообщила пресс-служба главы государства.Во время рабочего визита Аслан Бжания также встретился с замруководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, председателем ЦИК Эллой Памфиловой, руководителем ФНС Даниилом Егоровым и зампредседателя Правительства России Александром Новаком.Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom-1050012342.html
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аслан бжания, сергей лавров, мид рф
аслан бжания, сергей лавров, мид рф
Аслан Бжания встретился с Сергеем Лавровым в Москве
15:52 08.02.2024 (обновлено: 16:29 08.02.2024)
Президент Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом 30 января.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
На встрече обсудили развитие абхазо-российских взаимоотношений.
Президент Абхазии поздравил главу МИД России с предстоящим Днем дипломатического работника и пожелал успехов в работе на благо российского государства, сообщила пресс-служба главы государства.
Во время рабочего визита Аслан Бжания также встретился с замруководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, председателем ЦИК Эллой Памфиловой, руководителем ФНС Даниилом Егоровым и зампредседателя Правительства России Александром Новаком.
Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.