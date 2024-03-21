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Гендиректор РУСДРАМа рассказал, когда состоится первая премьера года
Гендиректор РУСДРАМа рассказал, когда состоится первая премьера года
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция, посвященная итогам прошлого года и планам на нынешний, состоялся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. 21.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая премьера 2024 года – спектакль "Виндзорские проказницы" состоится 31 марта и 1 апреля, сказал гендиректор Государственного Русского театра драмы Ираклий Хинтба. В пьесе Шекспира собраны все формы и оттенки человеческой глупости и нелепости. Главный герой в исполнении Кирилла Шишкина оказывается втянут в неожиданные события и запутанные интриги и постоянно попадает в смешные ситуации. Режиссер постановки – Антон Корнилов, известный абхазскому зрителю по таким спектаклям, как "Рассказ мула старого Хабуга" и "В лучах".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/takie-obstoyatelstva-o-rasskaze-mula-starogo-khabuga-i-vindzorskikh-prokaznitsakh-1050039927.html
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абхазия, новости, русдрам, театр
Гендиректор РУСДРАМа рассказал, когда состоится первая премьера года
16:05 21.03.2024 (обновлено: 16:11 21.03.2024)
Пресс-конференция, посвященная итогам прошлого года и планам на нынешний, состоялся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая премьера 2024 года – спектакль "Виндзорские проказницы" состоится 31 марта и 1 апреля, сказал гендиректор Государственного Русского театра драмы Ираклий Хинтба.
"Пьеса написана в 1602 году. Мы ее сделаем интересной и современной в плане смыслов для нынешнего зрителя. Почему надо прийти на этот спектакль? Во-первых, это стопроцентная комедия, причем шекспировская классическая комедия. Мне кажется, что сейчас нам нужно больше чего-то радостного и светлого", – добавил он.
В пьесе Шекспира собраны все формы и оттенки человеческой глупости и нелепости. Главный герой в исполнении Кирилла Шишкина оказывается втянут в неожиданные события и запутанные интриги и постоянно попадает в смешные ситуации.
Режиссер постановки – Антон Корнилов, известный абхазскому зрителю по таким спектаклям, как "Рассказ мула старого Хабуга" и "В лучах".