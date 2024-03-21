Гендиректор РУСДРАМа рассказал, когда состоится первая премьера года

"Пьеса написана в 1602 году. Мы ее сделаем интересной и современной в плане смыслов для нынешнего зрителя. Почему надо прийти на этот спектакль? Во-первых, это стопроцентная комедия, причем шекспировская классическая комедия. Мне кажется, что сейчас нам нужно больше чего-то радостного и светлого", – добавил он.