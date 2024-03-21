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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов южного циклона. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-21T22:23+0300

2024-03-21T22:23+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В пятницу, 22 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Также ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможны гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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