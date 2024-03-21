https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/putin-idem-vmeste-po-izbrannomu-nami-istoricheskomu-puti-1050543601.html

Путин: идем вместе по избранному нами историческому пути

Путин: идем вместе по избранному нами историческому пути

Sputnik Абхазия

Выборы главы государства проходили 15, 16 и 17 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, набравший более 87% голосов. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T15:45+0300

2024-03-21T15:45+0300

2024-03-21T16:06+0300

выборы президента россии

россия

владимир путин

выборы президента россии – 2024

новости

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Итоги президентских выборов показали, что российский народ поддерживает политический и экономический курс страны, заявил Владимир Путин."Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании (послании Федеральному Собранию – прим.), были реализованы. Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути", – сказал он.Путин отметил, что столь высокий уровень доверия, оказанного ему гражданами, повышает и ответственность за их благополучие, требует еще большей отдачи и эффективности от государственных структур. Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. В нем приняли участие 87,5 миллиона человек, более 388 тысяч из которых голосовали за рубежом. По итогам Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей, за него проголосовали 76,2 миллиона человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/tsik-rossii-podvel-ofitsialnye-itogi-prezidentskikh-vyborov-1050540753.html

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россия, владимир путин, выборы президента россии – 2024, новости