https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/tsik-rossii-podvel-ofitsialnye-itogi-prezidentskikh-vyborov-1050540753.html

ЦИК России подвел официальные итоги президентских выборов

ЦИК России подвел официальные итоги президентских выборов

Sputnik Абхазия

Первые в истории трехдневные выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T12:06+0300

2024-03-21T12:06+0300

2024-03-21T12:21+0300

выборы президента россии

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выборы президента россии – 2024

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России официально подвела итоги президентских выборов.Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%.Итоговая явка на выборах составила 77,49%, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова."В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула она.За рубежом в выборах президента принял участие 388 791 россиянин.Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. В Абхазии голосование было организовано в воскресенье, 17 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/vybor-naroda-kak-v-abkhazii-golosovali-za-prezidenta-rossii-1050500870.html

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новости, выборы президента россии – 2024, цик рф