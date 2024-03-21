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ЦИК России подвел официальные итоги президентских выборов
ЦИК России подвел официальные итоги президентских выборов
Sputnik Абхазия
Первые в истории трехдневные выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. 21.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-21T12:06+0300
2024-03-21T12:06+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России официально подвела итоги президентских выборов.Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%.Итоговая явка на выборах составила 77,49%, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова."В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула она.За рубежом в выборах президента принял участие 388 791 россиянин.Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. В Абхазии голосование было организовано в воскресенье, 17 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/vybor-naroda-kak-v-abkhazii-golosovali-za-prezidenta-rossii-1050500870.html
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новости, выборы президента россии – 2024, цик рф
новости, выборы президента россии – 2024, цик рф
ЦИК России подвел официальные итоги президентских выборов
12:06 21.03.2024 (обновлено: 12:21 21.03.2024)
Первые в истории трехдневные выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России официально подвела итоги президентских выборов.
Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов избирателей. За него проголосовали 76,2 миллиона человек из 87,5 миллиона.
Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%.
Итоговая явка на выборах составила 77,49%, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
"В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула она.
За рубежом в выборах президента принял участие 388 791 россиянин.
Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. В Абхазии голосование было организовано в воскресенье, 17 марта.