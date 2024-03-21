https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-tonenkoe-v-dnr-1050546243.html

Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Sputnik Абхазия

На Авдеевском направлении противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777... 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T18:48+0300

2024-03-21T18:48+0300

2024-03-21T18:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

новости

министерство обороны рф

донбасс

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049944248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_728a023a547d7b398dc0f5daedfc5f20.jpg

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Слаженными действиями войск группы "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, три танка, четыре автомобиля, две боевые машины РСЗО Vampire, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-30.На Белгородском направлении продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсантов в Россию и их уничтожению в приграничных районах Украины. Киев потерял до 30 боевиков, три пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.На Донецком направлении за подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. На этом направлении за сутки были поражены до 250 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 120 военных, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Поражены до 50 военных, пять автомобилей, артиллерийская системаМ777, гаубица Д-30.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотников, живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.Средства ПВО России за сутки сбили 163 украинских БПЛА, 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/spasshego-komandira-tanka-alesha-dobrovoltsa-nagradili-ordenom-muzhestva-1050530796.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/dlya-chego-stoltenberg-otpravilsya-v-baku-tbilisi-i-erevan-1050523708.html

россия

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, министерство обороны рф, донбасс