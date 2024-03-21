https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/rusdram-obnovil-tekhnicheskoe-oborudovanie-za-schet-podderzhki-rossii-1050543938.html

РУСДРАМ обновил техническое оборудование за счет поддержки России

РУСДРАМ обновил техническое оборудование за счет поддержки России

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная итогам прошлого года и планам на нынешний, состоялась в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг... 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T17:31+0300

2024-03-21T17:31+0300

2024-03-21T17:31+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Русский драматический театр имени Фазиля Искандера обновил световое и звуковое оборудование за счет российского финансирования, сказал на пресс-конференции гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. "Благодаря инициативе министра культуры России Ольги Любимовой, при поддержке президента России Владимира Путина, который подписал специальный указ о мерах поддержки русских театров в зарубежных странах, наш театр получил финансирование на техническое переоснащение и постановку нового спектакля", – пояснил он. Он уточнил, что РУСДРАМ попал в число десяти лучших русских театров за рубежом."Благодаря этому мы обновили парк светового оборудования. Сейчас по уровню света, по техническому состоянию, я не знаю, кто с нами может сравниться, наверное, только лучшие московские театры", – подчеркнул Хинтба. На оказанную финансовую помощь театр приобрел световой пульт, профессиональный проектор, обновил всю акустику на сцене – звуковые колонки и сателлиты к ним, а также приобрел два звуковых пульта. Поэтому 2023 год можно считать прорывным еще и с технической точки зрения, сказал Хинтба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/gendirektor-rusdrama-rasskazal-kogda-sostoitsya-pervaya-premera-goda-1050543753.html

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