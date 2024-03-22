https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/aktsiyu-po-besplatnoy-sterilizatsii-sobak-provedut-v-abkhazii-1050547482.html

Акцию по бесплатной стерилизации собак проведут в Абхазии

Акцию по бесплатной стерилизации собак проведут в Абхазии

Sputnik Абхазия

Акция начнется в поселке Цандрыпш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 апреля завершится в Гагре, планируется, что зарубежные ветеринары стерилизуют до 600 животных. 22.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-22T09:00+0300

2024-03-22T09:00+0300

2024-03-22T09:00+0300

в абхазии

животные

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043565189_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_3a535df1c65717d8914afbe6a7703dd1.jpg

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Бесплатную акцию по стерилизации собак проведут в Гагре и Цандрипше с 10 по 20 апреля, сообщила Spunik руководитель фонда помощи животным "Багрира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. Акцию проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. Они привезут в республику десять зарубежных специалистов. По ее словам, стерилизовать можно будет не только бездомных животных, но и тех, у кого есть хозяева. Саида Отырба подчеркнула, что многие владельцы животных не готовы решать эту проблему самостоятельно, из-за чего в городах республики большое количество бездомных собак. Кроме того, многие не имеют возможности оплатить услуги ветеринара - в среднем, стерилизация одной взрослой собаки стоит около 3500 рублей.Акция начнется в поселке Цандрыпш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 апреля завершится в Гагре. Точные адреса мест, в которых будут проводиться операции, волонтеры будут сообщать на своих страничках в социальных сетях после того, как найдут подходящие помещения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/zvere-moe-pochemu-ne-nado-boyatsya-puskat-pitomtsev-v-svoyu-zhizn-1047699789.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

животные, новости, абхазия