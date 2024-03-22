https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/aktsiyu-po-besplatnoy-sterilizatsii-sobak-provedut-v-abkhazii-1050547482.html
Акцию по бесплатной стерилизации собак проведут в Абхазии
Акцию по бесплатной стерилизации собак проведут в Абхазии
Sputnik Абхазия
Акция начнется в поселке Цандрыпш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 апреля завершится в Гагре, планируется, что зарубежные ветеринары стерилизуют до 600 животных. 22.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-22T09:00+0300
2024-03-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Бесплатную акцию по стерилизации собак проведут в Гагре и Цандрипше с 10 по 20 апреля, сообщила Spunik руководитель фонда помощи животным "Багрира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. Акцию проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. Они привезут в республику десять зарубежных специалистов. По ее словам, стерилизовать можно будет не только бездомных животных, но и тех, у кого есть хозяева. Саида Отырба подчеркнула, что многие владельцы животных не готовы решать эту проблему самостоятельно, из-за чего в городах республики большое количество бездомных собак. Кроме того, многие не имеют возможности оплатить услуги ветеринара - в среднем, стерилизация одной взрослой собаки стоит около 3500 рублей.Акция начнется в поселке Цандрыпш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 апреля завершится в Гагре. Точные адреса мест, в которых будут проводиться операции, волонтеры будут сообщать на своих страничках в социальных сетях после того, как найдут подходящие помещения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/zvere-moe-pochemu-ne-nado-boyatsya-puskat-pitomtsev-v-svoyu-zhizn-1047699789.html
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животные, новости, абхазия
животные, новости, абхазия
Акцию по бесплатной стерилизации собак проведут в Абхазии
Акция начнется в поселке Цандрыпш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 апреля завершится в Гагре, планируется, что зарубежные ветеринары стерилизуют до 600 животных.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Бесплатную акцию по стерилизации собак проведут в Гагре и Цандрипше с 10 по 20 апреля, сообщила Spunik руководитель фонда помощи животным "Багрира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.
Акцию проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. Они привезут в республику десять зарубежных специалистов.
"Они готовы стерилизовать по сто собак в день, но сложность в том, что операции могут проводиться только в Гагре и поселке Цандрыпш, так как только там есть приюты. Волонтеры из других районов должны будут отлавливать и привозить собак туда. В этом есть определенные сложности в связи с нехваткой рук и транспорта. Поэтому мы рассчитываем хотя бы на 60-70 животных в день и просим население оказать нам помощь", - объяснила Отырба.
По ее словам, стерилизовать можно будет не только бездомных животных, но и тех, у кого есть хозяева. Саида Отырба подчеркнула, что многие владельцы животных не готовы решать эту проблему самостоятельно, из-за чего в городах республики большое количество бездомных собак. Кроме того, многие не имеют возможности оплатить услуги ветеринара - в среднем, стерилизация одной взрослой собаки стоит около 3500 рублей.
Акция начнется в поселке Цандрыпш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 апреля завершится в Гагре. Точные адреса мест, в которых будут проводиться операции, волонтеры будут сообщать на своих страничках в социальных сетях после того, как найдут подходящие помещения.