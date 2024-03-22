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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-23-i-24-marta-1050553533.html
Прогноз погоды в Абхазии на 23 и 24 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 23 и 24 марта
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В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления. 22.03.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В выходные 23 и 24 марта, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью и утром временами дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +13°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 23 и 24 марта

18:30 22.03.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукПоездка в Кодорское ущелье
Поездка в Кодорское ущелье - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В выходные 23 и 24 марта, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью и утром временами дождь, туман, днем без осадков.

Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +13°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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