Прогноз погоды в Абхазии на 23 и 24 марта
© Sputnik / Томас ТхайцукПоездка в Кодорское ущелье
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В выходные 23 и 24 марта, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью и утром временами дождь, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +13°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +13°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.