https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-23-i-24-marta-1050553533.html

Прогноз погоды в Абхазии на 23 и 24 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 23 и 24 марта

Sputnik Абхазия

В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления. 22.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-22T18:30+0300

2024-03-22T18:30+0300

2024-03-22T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В выходные 23 и 24 марта, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью и утром временами дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +13°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.

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погода в абхазии