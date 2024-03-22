https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/pryamaya-translyatsiya-s-mesta-chp-v-krokuse-1050555302.html
Прямая трансляция с места ЧП в "Крокусе"
Прямая трансляция с места ЧП в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже... 22.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-22T22:09+0300
2024-03-22T22:09+0300
2024-03-22T22:13+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/16/1050555623_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_c66ec70307a64402d5db6a5fa1ae05b9.jpg
московская область
москва
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/16/1050555623_76:0:1204:846_1920x0_80_0_0_9acfbeddfe83ec149e16a1c3fb53bbfd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, московская область, москва, россия, мультимедиа
видео, московская область, москва, россия, мультимедиа
Прямая трансляция с места ЧП в "Крокусе"
22:09 22.03.2024 (обновлено: 22:13 22.03.2024)
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы. Есть погибшие.