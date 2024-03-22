Прямая трансляция с места ЧП в "Крокусе"

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В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы. Есть погибшие.