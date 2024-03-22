https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-1050555003.html

Стрельба в "Крокус сити холле": главное

Стрельба в "Крокус сити холле": главное

Sputnik Абхазия

Стрельба произошла в пятницу вечером в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. 22.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Уголовное дело о теракте заведено после ЧП в "Крокусе", сообщил Следственный комитет России. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.В тушении пожара задействована авиация, вертолет ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС.Более 70 бригад скорой помощи работают около "Крокус сити холла" врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, сообщил губернатор Воробьев. На месте работает СОБР.РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.Первые пострадавшие при теракте в Москве поступили в медицинские учреждения, Глава Правительства Михаил Мурашко держит ситуацию на контроле, сообщил помощник министра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/pryamaya-translyatsiya-s-mesta-chp-v-krokuse-1050555302.html

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