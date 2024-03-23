https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/ankvab-o-terakte-v-moskve-bezogovorochno-osuzhdaem-etot-varvarskiy-akt-1050558032.html
Анкваб о теракте в Москве: безоговорочно осуждаем этот варварский акт.
Анкваб о теракте в Москве: безоговорочно осуждаем этот варварский акт.
Sputnik Абхазия
Теракт произошел в московском торговом центре "Крокус Сити холл" 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T01:41+0300
2024-03-23T01:41+0300
2024-03-23T01:41+0300
россия
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб выразил соболезнования председателю Правительства России Михаилу Мишустину в связи с терактом в "Крокус Сити холле". Правительство Абхазии выразило глубокие соболезнования родным погибших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-v-terakte-v-krokuse-1050557233.html
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россия, теракт в "крокус сити холле"
россия, теракт в "крокус сити холле"
Анкваб о теракте в Москве: безоговорочно осуждаем этот варварский акт.
Теракт произошел в московском торговом центре "Крокус Сити холл" 22 марта.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб выразил соболезнования председателю Правительства России Михаилу Мишустину в связи с терактом в "Крокус Сити холле".
"Шокированы масштабным террористическим актом в концертном зале "Крокус Сити Холл", повлекшим гибель и ранения ни в чем не повинных людей. Терроризм – тягчайшее преступление, не имеющее срока давности. Безоговорочно осуждаем этот варварский акт. Не сомневаемся, что его организаторы и исполнители понесут справедливое возмездие", — говорится в телеграмме.
Правительство Абхазии выразило глубокие соболезнования родным погибших.