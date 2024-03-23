Анкваб о теракте в Москве: безоговорочно осуждаем этот варварский акт.

"Шокированы масштабным террористическим актом в концертном зале "Крокус Сити Холл", повлекшим гибель и ранения ни в чем не повинных людей. Терроризм – тягчайшее преступление, не имеющее срока давности. Безоговорочно осуждаем этот варварский акт. Не сомневаемся, что его организаторы и исполнители понесут справедливое возмездие", — говорится в телеграмме.