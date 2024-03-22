Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в теракте в "Крокусе"
23:34 22.03.2024 (обновлено: 23:36 22.03.2024)
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия
Подписаться
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске.
"Глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье. Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии скорбит вместе с российским народом.
Соболезнования в связи с трагедией выразил МИД Абхазии.
"Нет никакого оправдания зверским убийствам мирных граждан. Организаторы и исполнители теракта должны понести справедливое наказание. Трагедия должна получить адекватную оценку мирового сообщества", — заявили в ведомстве.
Секретарь Совбеза Сергей Шамба заявил, что "такие акты, направленные против безоружных людей, всегда возмущают".
Он подчеркнул, что Абхазия сталкивалась в послевоенное время с многочисленными актами террора на своей территории, особенно в приграничном с Грузией Галском районе.
По предварительной информации, никто из представителей абхазской диаспоры не находился в "Крокус сити холле" в момент совершения террористического акта, сообщил Sputnik исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.
"Мы связались с различными университетами, с землячеством, они сообщают, что никого не было на этом мероприятии. Но мы ждем подробностей. В любом случае следим внимательно, потому что количество пострадавших увеличивается, и пока что сложно что-либо однозначно говорить", – сказал Барганджия.
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
1/4
Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
2/4
Дорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
3/4
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
4/4
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
1/4
Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
2/4
Дорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
3/4
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
4/4
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Теракт в "Крокус сити холле"
Стрельба в "Крокус сити холле" произошла вечером в пятницу перед концертом музыкальной группы "Пикник".
По предварительным данным ФСБ, на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.
Предпринимаются все возможные меры для помощи пострадавшим, отметила спецслужба. Губернатор Воробьев сообщил, что у "Крокуса" работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии
В здании начался пожар. Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится. МЧС отмечает, что для тушения задействована авиация, вертолет сбрасывает воду на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По данным детского омбудсмена Москвы Ярославской, во время теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали дети.