https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-v-terakte-v-krokuse-1050557233.html

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в теракте в "Крокусе"

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в "Крокус сити холле" в... 22.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-22T23:34+0300

2024-03-22T23:34+0300

2024-03-22T23:36+0300

аслан бжания

владимир путин

россия

московская область

теракт

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии скорбит вместе с российским народом. Соболезнования в связи с трагедией выразил МИД Абхазии. Секретарь Совбеза Сергей Шамба заявил, что "такие акты, направленные против безоружных людей, всегда возмущают".Он подчеркнул, что Абхазия сталкивалась в послевоенное время с многочисленными актами террора на своей территории, особенно в приграничном с Грузией Галском районе.По предварительной информации, никто из представителей абхазской диаспоры не находился в "Крокус сити холле" в момент совершения террористического акта, сообщил Sputnik исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия."Мы связались с различными университетами, с землячеством, они сообщают, что никого не было на этом мероприятии. Но мы ждем подробностей. В любом случае следим внимательно, потому что количество пострадавших увеличивается, и пока что сложно что-либо однозначно говорить", – сказал Барганджия.Теракт в "Крокус сити холле"Стрельба в "Крокус сити холле" произошла вечером в пятницу перед концертом музыкальной группы "Пикник".По предварительным данным ФСБ, на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.Предпринимаются все возможные меры для помощи пострадавшим, отметила спецслужба. Губернатор Воробьев сообщил, что у "Крокуса" работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянииВ здании начался пожар. Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится. МЧС отмечает, что для тушения задействована авиация, вертолет сбрасывает воду на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылетуСледственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.По данным детского омбудсмена Москвы Ярославской, во время теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали дети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-1050555003.html

россия

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аслан бжания, владимир путин, россия, московская область, теракт, теракт в "крокус сити холле"