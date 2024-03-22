Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-v-terakte-v-krokuse-1050557233.html
Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в теракте в "Крокусе"
Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в "Крокус сити холле" в... 22.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-22T23:34+0300
2024-03-22T23:36+0300
аслан бжания
владимир путин
россия
московская область
теракт
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_0:28:3005:1718_1920x0_80_0_0_af68cd41c641caa3dd18ec7f4b077653.jpg
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии скорбит вместе с российским народом. Соболезнования в связи с трагедией выразил МИД Абхазии. Секретарь Совбеза Сергей Шамба заявил, что "такие акты, направленные против безоружных людей, всегда возмущают".Он подчеркнул, что Абхазия сталкивалась в послевоенное время с многочисленными актами террора на своей территории, особенно в приграничном с Грузией Галском районе.По предварительной информации, никто из представителей абхазской диаспоры не находился в "Крокус сити холле" в момент совершения террористического акта, сообщил Sputnik исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия."Мы связались с различными университетами, с землячеством, они сообщают, что никого не было на этом мероприятии. Но мы ждем подробностей. В любом случае следим внимательно, потому что количество пострадавших увеличивается, и пока что сложно что-либо однозначно говорить", – сказал Барганджия.Теракт в "Крокус сити холле"Стрельба в "Крокус сити холле" произошла вечером в пятницу перед концертом музыкальной группы "Пикник".По предварительным данным ФСБ, на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.Предпринимаются все возможные меры для помощи пострадавшим, отметила спецслужба. Губернатор Воробьев сообщил, что у "Крокуса" работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянииВ здании начался пожар. Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится. МЧС отмечает, что для тушения задействована авиация, вертолет сбрасывает воду на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылетуСледственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.По данным детского омбудсмена Москвы Ярославской, во время теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали дети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-1050555003.html
россия
московская область
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_66c9102fc2169a13cda59a79066a7d03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аслан бжания, владимир путин, россия, московская область, теракт, теракт в "крокус сити холле"
аслан бжания, владимир путин, россия, московская область, теракт, теракт в "крокус сити холле"

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в теракте в "Крокусе"

23:34 22.03.2024 (обновлено: 23:36 22.03.2024)
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2024
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия
Подписаться
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске.
"Глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье. Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии скорбит вместе с российским народом.
Соболезнования в связи с трагедией выразил МИД Абхазии.
"Нет никакого оправдания зверским убийствам мирных граждан. Организаторы и исполнители теракта должны понести справедливое наказание. Трагедия должна получить адекватную оценку мирового сообщества", — заявили в ведомстве.
Секретарь Совбеза Сергей Шамба заявил, что "такие акты, направленные против безоружных людей, всегда возмущают".
Он подчеркнул, что Абхазия сталкивалась в послевоенное время с многочисленными актами террора на своей территории, особенно в приграничном с Грузией Галском районе.
По предварительной информации, никто из представителей абхазской диаспоры не находился в "Крокус сити холле" в момент совершения террористического акта, сообщил Sputnik исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.
"Мы связались с различными университетами, с землячеством, они сообщают, что никого не было на этом мероприятии. Но мы ждем подробностей. В любом случае следим внимательно, потому что количество пострадавших увеличивается, и пока что сложно что-либо однозначно говорить", – сказал Барганджия.
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
Теракт в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
Теракт в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Дорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
Теракт в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Стрельба в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
1/4
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
2/4
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Дорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
3/4
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь в фойе здания, есть погибшие и раненые.
4/4
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.

Теракт в "Крокус сити холле"

Стрельба в "Крокус сити холле" произошла вечером в пятницу перед концертом музыкальной группы "Пикник".
По предварительным данным ФСБ, на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.
Стрельба в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2024
Стрельба в "Крокус сити холле": главное
21:44
Предпринимаются все возможные меры для помощи пострадавшим, отметила спецслужба. Губернатор Воробьев сообщил, что у "Крокуса" работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии
В здании начался пожар. Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится. МЧС отмечает, что для тушения задействована авиация, вертолет сбрасывает воду на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По данным детского омбудсмена Москвы Ярославской, во время теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали дети.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0