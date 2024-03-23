https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/chislo-zhertv-terakta-v-moskve-vozroslo-do-60-1050559125.html
Число жертв теракта в Москве возросло до 60
Число жертв теракта в Москве возросло до 60
Sputnik Абхазия
Теракт в московском "Крокус Сити холле" произошел 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T07:33+0300
2024-03-23T07:33+0300
2024-03-23T07:34+0300
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/16/1050556527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83ab24ccab576eba70ef403aef4fdcf6.jpg
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. По последней информации Следкома России, в результате теракта в "Крокус Сити холле" погибли 60 человек. Число жертв может увеличиться, отметили в ведомстве. После теракта в "Крокусе" госпитализированы 115 человек, из них 5 детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых пациентов и один ребенок, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-1050555003.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"
Число жертв теракта в Москве возросло до 60
07:33 23.03.2024 (обновлено: 07:34 23.03.2024)
Теракт в московском "Крокус Сити холле" произошел 22 марта.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik.
По последней информации
Следкома России, в результате теракта в "Крокус Сити холле" погибли 60 человек. Число жертв может увеличиться, отметили в ведомстве.
После теракта в "Крокусе" госпитализированы 115 человек, из них 5 детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых пациентов и один ребенок, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.