https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/chislo-zhertv-terakta-v-moskve-vozroslo-do-60-1050559125.html

Число жертв теракта в Москве возросло до 60

Число жертв теракта в Москве возросло до 60

Sputnik Абхазия

Теракт в московском "Крокус Сити холле" произошел 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T07:33+0300

2024-03-23T07:33+0300

2024-03-23T07:34+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. По последней информации Следкома России, в результате теракта в "Крокус Сити холле" погибли 60 человек. Число жертв может увеличиться, отметили в ведомстве. После теракта в "Крокусе" госпитализированы 115 человек, из них 5 детей. В тяжелом состоянии 60 взрослых пациентов и один ребенок, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-1050555003.html

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"