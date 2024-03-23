https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/rossiyskie-sootechestvenniki-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-1050565764.html

Российские соотечественники выразили соболезнования в связи с терактом в Москве

Российские соотечественники выразили соболезнования в связи с терактом в Москве

Sputnik Абхазия

Террористы открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити холл" 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T22:36+0300

2024-03-23T22:36+0300

2024-03-23T22:36+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Организации российских соотечественников в Абхазии выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити". Об этом сообщила пресс-служба Единого Штаба помощи и поддержки Донбасса в Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/chislo-pogibshikh-pri-terakte-v-krokuse-uvelichilos-do-133-chelovek-1050565083.html

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"