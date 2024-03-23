Российские соотечественники выразили соболезнования в связи с терактом в Москве
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© Sputnik / Владимир Астапкович/
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Террористы открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити холл" 22 марта.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Организации российских соотечественников в Абхазии выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити". Об этом сообщила пресс-служба Единого Штаба помощи и поддержки Донбасса в Абхазии
"Стрелять по мирным, беззащитным людям, среди которых женщины и дети, это зверство, которому нет оправданий. Уверены, что те, кто стоят за этим бесчеловечным преступлением, будут найдены и понесут неизбежное наказание", — говорится в заявлении.