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https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/rossiyskie-sootechestvenniki-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-1050565764.html
Российские соотечественники выразили соболезнования в связи с терактом в Москве
Российские соотечественники выразили соболезнования в связи с терактом в Москве
Sputnik Абхазия
Террористы открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити холл" 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
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2024-03-23T22:36+0300
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Организации российских соотечественников в Абхазии выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити". Об этом сообщила пресс-служба Единого Штаба помощи и поддержки Донбасса в Абхазии
https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/chislo-pogibshikh-pri-terakte-v-krokuse-uvelichilos-do-133-chelovek-1050565083.html
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теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"

Российские соотечественники выразили соболезнования в связи с терактом в Москве

22:36 23.03.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Террористы открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити холл" 22 марта.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Организации российских соотечественников в Абхазии выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити". Об этом сообщила пресс-служба Единого Штаба помощи и поддержки Донбасса в Абхазии
"Стрелять по мирным, беззащитным людям, среди которых женщины и дети, это зверство, которому нет оправданий. Уверены, что те, кто стоят за этим бесчеловечным преступлением, будут найдены и понесут неизбежное наказание", — говорится в заявлении.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2024
Число погибших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 133 человек
17:38
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