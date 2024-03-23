https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/chislo-pogibshikh-pri-terakte-v-krokuse-uvelichilos-do-133-chelovek-1050565083.html

Число погибших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 133 человек

Число погибших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 133 человек

Sputnik Абхазия

Стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T17:38+0300

2024-03-23T17:38+0300

2024-03-23T17:43+0300

абхазия

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область

теракт

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Число погибших увеличилось до 133 человек, сообщил Следственный комитет России.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Он заявил, что общий долг россиян сейчас - быть вместе, в одном строю, так и будет, никто и ничто не может поколебать сплоченность и волю граждан РФ."Всего задержано 11 человек, федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами", - сказал Путин.Абхазия скорбитВ Сухуме у здания посольства России в Абхазии прошла акция в память о погибших в теракте в "Крокус Сити холле". Соболезнования народу России выразили президент Абхазии Аслан Бжания, глава Правительства Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, главы ведомств, общественные и политические организации. По словам главы МВД Роберта Киут, в Абхазии с началом специальной военной операции действует усиленный режим безопасности.Минздрав республики выразил готовность помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте.Форум молодежи Абхазии выразил соболезнования и поддержку семьям и близким, невинно погибших людей. "Надеемся, что в такие часы все мировое сообщество осудит подобные античеловеческие поступки", - говорится в сообщении молодежного движения. Союз политических партий и общественных организаций Абхазии также выразил искренние соболезнования в связи с терактом. "Осуждаем любые проявления терроризма и призываем к миру, терпимости и солидарности. Все злоумышленники, причастные к этому ужасному событию, должны понести самое суровое наказание", - говорится в их заявлении.

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абхазия, теракт в "крокус сити холле", россия, московская область, теракт