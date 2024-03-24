https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/chislo-zhertv-terakta-v-podmoskove-vyroslo-do-137-chelovek-1050569053.html
Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 137 человек
Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 137 человек
Sputnik Абхазия
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером в пятницу, 22 марта. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T17:23+0300
2024-03-24T17:23+0300
2024-03-24T18:21+0300
теракт в "крокус сити холле"
новости
следственный комитет рф
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Число людей, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщает Следственный комитет России.Четверых подозреваемых в совершении теракта доставили в здание Следственного комитета. Следователи будут добиваться избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу.На месте происшествия продолжают работать криминалисты. Изъято четыре боекомплекта, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.В машине, в которой ехали подозреваемые, также нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы. Ведомство также сообщает, что заминированных тел и иных следов минирования на месте преступления не обнаружено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/flagi-v-abkhazii-prispustili-v-znak-skorbi-po-zhertvam-terakta-v-krokuse-1050568772.html
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теракт в "крокус сити холле", новости, следственный комитет рф
теракт в "крокус сити холле", новости, следственный комитет рф
Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 137 человек
17:23 24.03.2024 (обновлено: 18:21 24.03.2024)
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером в пятницу, 22 марта.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik.
Число людей, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщает
Следственный комитет России.
"На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается", - говорится в публикации.
Четверых подозреваемых в совершении теракта доставили в здание Следственного комитета. Следователи будут добиваться избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу.
На месте происшествия продолжают работать криминалисты. Изъято четыре боекомплекта, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.
В машине, в которой ехали подозреваемые, также нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.
Ведомство также сообщает, что заминированных тел и иных следов минирования на месте преступления не обнаружено.