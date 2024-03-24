https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/chislo-zhertv-terakta-v-podmoskove-vyroslo-do-137-chelovek-1050569053.html

Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 137 человек

Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 137 человек

Sputnik Абхазия

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером в пятницу, 22 марта. 24.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-24T17:23+0300

2024-03-24T17:23+0300

2024-03-24T18:21+0300

теракт в "крокус сити холле"

новости

следственный комитет рф

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Число людей, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщает Следственный комитет России.Четверых подозреваемых в совершении теракта доставили в здание Следственного комитета. Следователи будут добиваться избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу.На месте происшествия продолжают работать криминалисты. Изъято четыре боекомплекта, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.В машине, в которой ехали подозреваемые, также нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы. Ведомство также сообщает, что заминированных тел и иных следов минирования на месте преступления не обнаружено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/flagi-v-abkhazii-prispustili-v-znak-skorbi-po-zhertvam-terakta-v-krokuse-1050568772.html

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле", новости, следственный комитет рф