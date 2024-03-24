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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/flagi-v-abkhazii-prispustili-v-znak-skorbi-po-zhertvam-terakta-v-krokuse-1050568772.html
Флаги в Абхазии приспустили в знак скорби по жертвам теракта в "Крокусе"
Флаги в Абхазии приспустили в знак скорби по жертвам теракта в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Указом президента Аслана Бжания 24 марта объявлено в Абхазии днем траура. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T16:53+0300
2024-03-24T16:53+0300
в абхазии
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Государственные флаги приспущены на зданиях госучреждений во всех районах Абхазии в знак траура по погибшим во время теракта в Подмосковье. Также приспущен российский флаг у здания посольства России в Сухуме. Жители республики продолжают нести к зданию диппредставительства цветы и мягкие игрушки.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, 133 человека погибли, еще 154 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы. Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта траурным днем в Абхазии в связи с терактом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/aktsiya-pamyati-u-zdaniya-posolstva-rossii-v-abkhazii-1050563805.html
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теракт в "крокус сити холле", новости, абхазия
теракт в "крокус сити холле", новости, абхазия

Флаги в Абхазии приспустили в знак скорби по жертвам теракта в "Крокусе"

16:53 24.03.2024
© SputnikФлаг приспущен над зданием администрации Абхазии
Флаг приспущен над зданием администрации Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2024
© Sputnik
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Указом президента Аслана Бжания 24 марта объявлено в Абхазии днем траура.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Государственные флаги приспущены на зданиях госучреждений во всех районах Абхазии в знак траура по погибшим во время теракта в Подмосковье.
Также приспущен российский флаг у здания посольства России в Сухуме. Жители республики продолжают нести к зданию диппредставительства цветы и мягкие игрушки.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, 133 человека погибли, еще 154 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта траурным днем в Абхазии в связи с терактом.
Акция памяти в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2024
Акция памяти у здания Посольства России в Абхазии
Вчера, 15:02
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