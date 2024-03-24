https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/kulturnaya-afisha-abkhazii-geroi-shekspira-chekhova-i-nushicha-na-stsene-teatrov-1050572594.html
Культурная афиша Абхазии: герои Шекспира, Чехова и Нушича на сцене театров
Культурная афиша Абхазии: герои Шекспира, Чехова и Нушича на сцене театров
Sputnik Абхазия
Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 25 по 31 марта. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T21:01+0300
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На этой неделе в республике ожидается две премьеры по произведениям мировых классиков, а также веселая сербская комедия.Абхазский государственный драматический театр Премьера спектакля "Дядя Ваня" состоится в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба 26 марта. Спектакль "Саншьа Иуана" по пьесе Антона Чехова на сцене театра ставит молодой режиссер Бенар Кове. В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы. РУСДРАМ Первая премьера 2024 года в Государственном театре драмы имени Фазиля Искандера, спектакль "Виндзорские проказницы", состоится 31 марта и 1 апреля. Роль главного героя пьесы Уильяма Шекспира сыграет Кирилл Шишкин. Режиссер постановки – Антон Корнилов, известный абхазскому зрителю по таким спектаклям, как "Рассказ мула старого Хабуга" и "В лучах". Абхазский государственный Молодежный театр Спектакль по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича "Госпожа министерша" покажут на сцене драмтеатра имени Самсона Чанба в четверг, 28 марта. Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/rusdram-obnovil-tekhnicheskoe-oborudovanie-za-schet-podderzhki-rossii-1050543938.html
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абхазия, новости, культура, театр, абхазский государственный театр, абхазский государственный молодежный театр, русдрам
абхазия, новости, культура, театр, абхазский государственный театр, абхазский государственный молодежный театр, русдрам
Культурная афиша Абхазии: герои Шекспира, Чехова и Нушича на сцене театров
Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 25 по 31 марта.
На этой неделе в республике ожидается две премьеры по произведениям мировых классиков, а также веселая сербская комедия.
Абхазский государственный драматический театр
Премьера спектакля "Дядя Ваня" состоится в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба 26 марта. Спектакль "Саншьа Иуана" по пьесе Антона Чехова на сцене театра ставит молодой режиссер Бенар Кове.
В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы.
Первая премьера 2024 года в Государственном театре драмы имени Фазиля Искандера, спектакль "Виндзорские проказницы", состоится 31 марта и 1 апреля.
Роль главного героя пьесы Уильяма Шекспира сыграет Кирилл Шишкин. Режиссер постановки – Антон Корнилов, известный абхазскому зрителю по таким спектаклям, как "Рассказ мула старого Хабуга" и "В лучах".
Абхазский государственный Молодежный театр
Спектакль по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича "Госпожа министерша" покажут на сцене драмтеатра имени Самсона Чанба в четверг, 28 марта.
Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать.