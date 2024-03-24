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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 марта
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Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T19:30+0300
2024-03-24T19:30+0300
2024-03-24T19:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В понедельник, 25 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью возможен дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 марта
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В понедельник, 25 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью возможен дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.