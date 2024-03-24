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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 марта

Sputnik Абхазия

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления. 24.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-24T19:30+0300

2024-03-24T19:30+0300

2024-03-24T19:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В понедельник, 25 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью возможен дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии