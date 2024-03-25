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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/bolee-443-grammov-narkotikov-izyali-u-dvoikh-rossiyan-i-grazhdanina-abkhazii-1050583420.html
Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии
Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии
Sputnik Абхазия
У соучастников преступной группы обнаружили разные виды запрещенных веществ - каннабис, метадон, мефедрон и кокаин. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Двое россиян и гражданин Абхазии обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере, у них изъяли 443,5 грамма запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД.Указания с координатами мест для сбыта они получали от организатора канала поставки наркотиков "Череп", жителя Краснодара Евгения Садовского. По его просьбе в совершении преступления россиянам помогал 50-летний житель села Ачгуара Вепхвия Антия, который работал под псевдонимом "Джоник". Он помог им приехать в Абхазию, привез в квартиру, в которой они должны были жить, доставил им партию "товара". Пичкурова, Сигеев и Антия заключены под стражу. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-v-sukhume-1050230976.html
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абхазия, новости, мвд абхазии

Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии

22:37 25.03.2024 (обновлено: 23:12 25.03.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина ГАИ
Машина ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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У соучастников преступной группы обнаружили разные виды запрещенных веществ - каннабис, метадон, мефедрон и кокаин.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Двое россиян и гражданин Абхазии обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере, у них изъяли 443,5 грамма запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД.
24-летняя Софья Пичкурова и 32-летний Максим Сигеев приехали в республику из Краснодара. Они делали закладки на улицах Нового района в Сухуме и в подъездах многоэтажек.
Указания с координатами мест для сбыта они получали от организатора канала поставки наркотиков "Череп", жителя Краснодара Евгения Садовского.
По его просьбе в совершении преступления россиянам помогал 50-летний житель села Ачгуара Вепхвия Антия, который работал под псевдонимом "Джоник". Он помог им приехать в Абхазию, привез в квартиру, в которой они должны были жить, доставил им партию "товара".
Пичкурова, Сигеев и Антия заключены под стражу. Расследование продолжается.
Шевроны сотрудников МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2024
В Абхазии
Наркотики в особо крупном размере изъяли в Сухуме
20 февраля, 20:46
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