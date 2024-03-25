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Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии
Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии
Sputnik Абхазия
У соучастников преступной группы обнаружили разные виды запрещенных веществ - каннабис, метадон, мефедрон и кокаин. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T22:37+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Двое россиян и гражданин Абхазии обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере, у них изъяли 443,5 грамма запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД.Указания с координатами мест для сбыта они получали от организатора канала поставки наркотиков "Череп", жителя Краснодара Евгения Садовского. По его просьбе в совершении преступления россиянам помогал 50-летний житель села Ачгуара Вепхвия Антия, который работал под псевдонимом "Джоник". Он помог им приехать в Абхазию, привез в квартиру, в которой они должны были жить, доставил им партию "товара". Пичкурова, Сигеев и Антия заключены под стражу. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-v-sukhume-1050230976.html
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абхазия, новости, мвд абхазии
Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии
22:37 25.03.2024 (обновлено: 23:12 25.03.2024)
У соучастников преступной группы обнаружили разные виды запрещенных веществ - каннабис, метадон, мефедрон и кокаин.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik.
Двое россиян и гражданин Абхазии обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере, у них изъяли 443,5 грамма запрещенных веществ. Об этом сообщает
МВД.
24-летняя Софья Пичкурова и 32-летний Максим Сигеев приехали в республику из Краснодара. Они делали закладки на улицах Нового района в Сухуме и в подъездах многоэтажек.
Указания с координатами мест для сбыта они получали от организатора канала поставки наркотиков "Череп", жителя Краснодара Евгения Садовского.
По его просьбе в совершении преступления россиянам помогал 50-летний житель села Ачгуара Вепхвия Антия, который работал под псевдонимом "Джоник". Он помог им приехать в Абхазию, привез в квартиру, в которой они должны были жить, доставил им партию "товара".
Пичкурова, Сигеев и Антия заключены под стражу. Расследование продолжается.