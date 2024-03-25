https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/bolee-443-grammov-narkotikov-izyali-u-dvoikh-rossiyan-i-grazhdanina-abkhazii-1050583420.html

Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии

Более 443 граммов наркотиков изъяли у двоих россиян и гражданина Абхазии

Sputnik Абхазия

У соучастников преступной группы обнаружили разные виды запрещенных веществ - каннабис, метадон, мефедрон и кокаин. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T22:37+0300

2024-03-25T22:37+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Двое россиян и гражданин Абхазии обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере, у них изъяли 443,5 грамма запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД.Указания с координатами мест для сбыта они получали от организатора канала поставки наркотиков "Череп", жителя Краснодара Евгения Садовского. По его просьбе в совершении преступления россиянам помогал 50-летний житель села Ачгуара Вепхвия Антия, который работал под псевдонимом "Джоник". Он помог им приехать в Абхазию, привез в квартиру, в которой они должны были жить, доставил им партию "товара". Пичкурова, Сигеев и Антия заключены под стражу. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-v-sukhume-1050230976.html

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