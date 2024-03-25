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Депутат Инар Гицба заявил о досрочном сложении полномочий
Депутат Инар Гицба заявил о досрочном сложении полномочий
Sputnik Абхазия
Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум). 25.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба заявил о досрочном сложении своих полномочий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Согласно закону решение о прекращении полномочий депутата после его письменного заявления оформляется постановлением Парламента. Оно же и определит дату прекращения полномочий. В случае досрочного выбытия депутата Парламента, ЦИК в двухнедельный срок назначает повторные выборы. Они проводятся не позднее чем через два месяца. Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).
https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/gitsba-o-zakonoproekte-o-zaprete-oborota-elektronnykh-sistem-nadeyus-na-momentalnyy-effekt-1049367300.html
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новости, абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Депутат Инар Гицба заявил о досрочном сложении полномочий
Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).
СУХУМ, 25 мар - Sputnik.
Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба заявил о досрочном сложении своих полномочий. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 25 марта 2024 года, мной принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Вступая в новую главу своей жизни, я продолжу служить интересам народа Республики Абхазия", — написал он.
Согласно закону решение о прекращении полномочий депутата после его письменного заявления оформляется постановлением Парламента. Оно же и определит дату прекращения полномочий.
В случае досрочного выбытия депутата Парламента, ЦИК в двухнедельный срок назначает повторные выборы. Они проводятся не позднее чем через два месяца.
Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).