https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/deputat-inar-gitsba-zayavil-o-dosrochnom-slozhenii-polnomochiy-1050578469.html

Депутат Инар Гицба заявил о досрочном сложении полномочий

Депутат Инар Гицба заявил о досрочном сложении полномочий

Sputnik Абхазия

Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум). 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T13:15+0300

2024-03-25T13:15+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба заявил о досрочном сложении своих полномочий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Согласно закону решение о прекращении полномочий депутата после его письменного заявления оформляется постановлением Парламента. Оно же и определит дату прекращения полномочий. В случае досрочного выбытия депутата Парламента, ЦИК в двухнедельный срок назначает повторные выборы. Они проводятся не позднее чем через два месяца. Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/gitsba-o-zakonoproekte-o-zaprete-oborota-elektronnykh-sistem-nadeyus-na-momentalnyy-effekt-1049367300.html

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