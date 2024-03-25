https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/detskiy-telekanal-asua-mult-poyavilsya-v-abkhazii-1050579239.html
Детский телеканал "Аԥсуа мульт" появился в Абхазии
Детский телеканал "Аԥсуа мульт" появился в Абхазии
Sputnik Абхазия
Канал доступен большинству пользователей IP телевидения в республике, за исключением абонентов нескольких интернет-провайдеров. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T15:33+0300
2024-03-25T15:33+0300
2024-03-25T16:46+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Детский телевизионный канал "Аԥсуа мульт", вещающий на государственном языке, появился в Абхазии. Об этом Sputnik рассказали в компании "А-Мобайл". "Мы уже давно думали, что нужно что-то делать на абхазском языке, начали переводить мультики недавно, загружать в онлайн-кинотеатры. Но это было неудобно, абонентам нужно было каждый раз их искать. Мы подумали, что было бы хорошо собрать их в одном месте и сделать канал, который уже доступен у всех наших партнеров, провайдеров (всего восемь провайдеров - прим.)", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Астанда Чкадуа. Телеканал доступен круглосуточно, на нем показывают как абхазские мультфильмы, так и дублированные иностранные."Там доступны мультики, которые мы сами переводим, записываем и озвучиваем, и те что были переведены до нас", – добавила Чкадуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/pervyy-pokaz-abkhazskogo-multfilma-shapka-iz-skorlupy-proshel-v-sukhume--1046634612.html
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абхазия, новости, абхазский язык, телевидение
абхазия, новости, абхазский язык, телевидение
Детский телеканал "Аԥсуа мульт" появился в Абхазии
15:33 25.03.2024 (обновлено: 16:46 25.03.2024)
Канал доступен большинству пользователей IP телевидения в республике, за исключением абонентов нескольких интернет-провайдеров.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Детский телевизионный канал "Аԥсуа мульт", вещающий на государственном языке, появился в Абхазии. Об этом Sputnik рассказали в компании "А-Мобайл".
Он доступен большинству пользователей интернет-телевидения, за исключением абонентов провайдеров "Система" и ОСС.
"Мы уже давно думали, что нужно что-то делать на абхазском языке, начали переводить мультики недавно, загружать в онлайн-кинотеатры. Но это было неудобно, абонентам нужно было каждый раз их искать. Мы подумали, что было бы хорошо собрать их в одном месте и сделать канал, который уже доступен у всех наших партнеров, провайдеров (всего восемь провайдеров - прим.)", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Астанда Чкадуа.
Телеканал доступен круглосуточно, на нем показывают как абхазские мультфильмы, так и дублированные иностранные.
"Там доступны мультики, которые мы сами переводим, записываем и озвучиваем, и те что были переведены до нас", – добавила Чкадуа.