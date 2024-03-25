https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/kuzichev-ob-obedinenii-rossiyskogo-obschestva-khoteli-zapugat-poluchite--1050574134.html

Кузичев об объединении российского общества: хотели запугать, получите

Кузичев об объединении российского общества: хотели запугать, получите

Sputnik Абхазия

Журналист Анатолий Кузичев об объединении российского общества после теракта в "Крокус Сити Холл". 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T09:56+0300

2024-03-25T09:56+0300

2024-03-25T09:56+0300

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кузичев Sputnik Абхазия кузичев

"В субботу, в промозглое субботнее утро в Москве были огромные очереди на сдачу крови. Я подумал, это и есть мы, это наша страна, это наше гражданское общество, о котором все так любят рассуждать, это наша солидарность. И подумал, хотели нас запугать, получите", - сказал Кузичев.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В результате погибли 137 человек, пострадали более 180.Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая, сообщает РИА Новости.

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