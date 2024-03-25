https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/obem-rossiyskoy-finpomoschi-abkhazii-v-2024-godu-sostavit-56-milliarda-rubley-1050578295.html

Объем российской финпомощи Абхазии в 2024 году составит 5,6 миллиарда рублей

Объем российской финпомощи Абхазии в 2024 году составит 5,6 миллиарда рублей

Sputnik Абхазия

Делегация Минэкономразвития во главе с начальником прибыла в Абхазию, ознакомилась с ходом работа на объектах капитального строительства и оценила готовность к... 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T13:11+0300

2024-03-25T13:11+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Объем российской финпомощи Абхазии в 2024 году составит 5,6 миллиарда рублей, рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.Вольвач отметил, что в этом году наряду с бюджетными источниками, в развитии Абхазии участвует и инвестиционный капитал."Благодаря совместным действиям стороны приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией. Объем инвестиций в проект более 12 миллиардов рублей. В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту "Сухум", - сказал он.Делегация Минэкономразвития России во главе с начальником Управления специальных программ и проектов Антоном Мельником посетила Абхазию. Представители ведомства встретились с премьер-министром Александром Анкваб.Стороны обсудили заключенные межправительственные соглашения, реализацию Инвестпрограммы в этом году и российскую поддержку отраслей абхазской экономики,"На сегодняшний день российская и абхазская сторона создали все необходимые условия для дальнейшей реализации намеченных планов сотрудничества и укрепления общего социального и экономического пространства", – подытожил Вольвач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/badra-gunba-provel-rabochee-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-1050538509.html

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