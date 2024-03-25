https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-26-marta-1050584150.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться во фронтальной зоне. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Во вторник, 26 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью без осадков, днем и вечером погода значительно ухудшится. Ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, возможны гроза, туман. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от + 4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии