https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/sud-arestoval-chetverykh-podozrevaemykh-v-sovershenii-terakta-v-krokuse-1050573983.html

Суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе"

Суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В результате погибли 137 человек, пострадали более 180. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T09:32+0300

2024-03-25T09:32+0300

2024-03-25T09:33+0300

теракт в "крокус сити холле"

новости

россия

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая, сообщает РИА Новости.Все четверо подозреваемых - уроженцы Таджикистана, Шамсидин Фаридуни был единственным, кто говорил с судом на русском языке. Самый старший из них - Далерджон Мирзоев, ему 32 года, у него четверо детей. У него была временная регистрация в Новосибирске, но она истекла. Файзову и Рачабализоде по 20 лет. Файзов временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иваново, там же и зарегистрирован. Саидакрами Рачабализода - отец четверых детей. Суду он сказал, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.Шамсидину Фаридуни 26 лет, у него есть восьмимесячный ребенок. Он рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/aktsiya-letyat-zhuravli-nachalas-v-krokus-siti-kholle-1050571968.html

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теракт в "крокус сити холле", новости, россия