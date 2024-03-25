https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/sud-arestoval-chetverykh-podozrevaemykh-v-sovershenii-terakta-v-krokuse-1050573983.html
Суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе"
Суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В результате погибли 137 человек, пострадали более 180. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T09:32+0300
2024-03-25T09:32+0300
2024-03-25T09:33+0300
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая, сообщает РИА Новости.Все четверо подозреваемых - уроженцы Таджикистана, Шамсидин Фаридуни был единственным, кто говорил с судом на русском языке. Самый старший из них - Далерджон Мирзоев, ему 32 года, у него четверо детей. У него была временная регистрация в Новосибирске, но она истекла. Файзову и Рачабализоде по 20 лет. Файзов временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иваново, там же и зарегистрирован. Саидакрами Рачабализода - отец четверых детей. Суду он сказал, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.Шамсидину Фаридуни 26 лет, у него есть восьмимесячный ребенок. Он рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/aktsiya-letyat-zhuravli-nachalas-v-krokus-siti-kholle-1050571968.html
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теракт в "крокус сити холле", новости, россия
теракт в "крокус сити холле", новости, россия
Суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе"
09:32 25.03.2024 (обновлено: 09:33 25.03.2024)
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В результате погибли 137 человек, пострадали более 180.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая, сообщает РИА Новости.
Фигурантами по делу проходят Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Двое из них, Рачабализода и Мирзоев, признали свою вину.
Все четверо подозреваемых - уроженцы Таджикистана, Шамсидин Фаридуни был единственным, кто говорил с судом на русском языке.
Самый старший из них - Далерджон Мирзоев, ему 32 года, у него четверо детей. У него была временная регистрация в Новосибирске, но она истекла.
Файзову и Рачабализоде по 20 лет. Файзов временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иваново, там же и зарегистрирован. Саидакрами Рачабализода - отец четверых детей. Суду он сказал, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.
Шамсидину Фаридуни 26 лет, у него есть восьмимесячный ребенок. Он рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.