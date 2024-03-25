https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/sud-arestoval-esche-troikh-podozrevaemykh-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050583553.html
Суд арестовал еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 139 человек, 182 — пострадали. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T22:51+0300
2024-03-25T22:51+0300
2024-03-25T22:51+0300
теракт в "крокус сити холле"
новости
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Басманный суд Москвы заключил под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Уточняется, что, по данным Следственного комитета, в преступную группировку Аминчона и Диловара Исломовых вовлек один из подозреваемых исполнителей теракта, арестованный накануне Шамсидин Фаридуни.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор, устроили поджоги в нескольких местах. В результате теракта погибли 139 человек, более 180 пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/takie-obstoyatelstva-kondratev-ob-istokakh-terrorizma--1050580264.html
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теракт в "крокус сити холле", новости
теракт в "крокус сити холле", новости
Суд арестовал еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 139 человек, 182 — пострадали.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Басманный суд Москвы заключил под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.
Исроила Исломова и его сыновей Аминчона и Диловара заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме.
Уточняется, что, по данным Следственного комитета, в преступную группировку Аминчона и Диловара Исломовых вовлек один из подозреваемых исполнителей теракта, арестованный накануне Шамсидин Фаридуни.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор, устроили поджоги в нескольких местах.
В результате теракта погибли 139 человек, более 180 пострадали.