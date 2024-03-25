https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/sud-arestoval-esche-troikh-podozrevaemykh-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050583553.html

Суд арестовал еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 139 человек, 182 — пострадали. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T22:51+0300

2024-03-25T22:51+0300

2024-03-25T22:51+0300

теракт в "крокус сити холле"

новости

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Басманный суд Москвы заключил под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Уточняется, что, по данным Следственного комитета, в преступную группировку Аминчона и Диловара Исломовых вовлек один из подозреваемых исполнителей теракта, арестованный накануне Шамсидин Фаридуни.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор, устроили поджоги в нескольких местах. В результате теракта погибли 139 человек, более 180 пострадали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/takie-obstoyatelstva-kondratev-ob-istokakh-terrorizma--1050580264.html

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теракт в "крокус сити холле", новости