https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/takie-obstoyatelstva-kondratev-ob-istokakh-terrorizma--1050580264.html

Такие обстоятельства: Кондратьев об истоках терроризма

Такие обстоятельства: Кондратьев об истоках терроризма

Sputnik Абхазия

Как возникло такое явление, как терроризм, какие цели он преследует и как обществу не позволить их достичь, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением... 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T16:18+0300

2024-03-25T16:18+0300

2024-03-25T16:41+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

теракт

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/19/1050580100_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3f5b5d54231d61f7b4784bbb56fa4e50.jpg

Такие обстоятельства: Кондратьев об истории терроризма Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кондратьев об истории терроризма

Как возникло такое явление, как терроризм, какие цели он преследует и как обществу не позволить их достичь, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, российский военный и государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Кондратьев.22 марта в Подмосковье, в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошел террористический акт, жертвами которого стали 137 человек.24 марта в России, Абхазии и ряде других стран было объявлено траурным днем в память о погибших в этой трагедии.В интервью радио Sputnik Абхазия российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев сказал, что природа терроризма кроется в политической плоскости, это прибежище подлецов для достижения личных меркантильных интересов, подчеркнул он."Терроризм всегда преследует одну цель – посеять в людях недоверие к действующей власти. Убедить людей, что государство не в состоянии их защитить никакими спецслужбами, армией. В природе терроризма лежит устрашение, устрашение, направленное на чувство беззащитности", – сказал Кондратьев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, теракт, теракт в "крокус сити холле", аудио