https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-professora-akademika-shoty-arstaa-1050591681.html

Аслан Бжания выразил соболезнования в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа

Аслан Бжания выразил соболезнования в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа

Sputnik Абхазия

Профессору, академику, доктору филологических наук, первому президенту Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Шоте Арстаа было 95 лет. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T23:23+0300

2024-03-26T23:23+0300

2024-03-26T23:23+0300

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академия наук абхазии

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аслан бжания

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа, сообщила пресс-служба главы государства. "Шота Константинович, будучи первым абхазским ученым, удостоенным золотой медали Академии наук, оставил неизгладимый след в абхазской науке. Он был примером мудрости и преданности своему народу. Его уход из жизни – невосполнимая утрата для всего научного сообщества нашей страны", – говорится в соболезновании. Шота Арстаа ушел из жизни на 96 году. Профессор, академик, доктор филологических наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени был первым президентом Академии наук Абхазии и и первым абхазским ученым, которого наградили золотой медалью АНА.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/skonchalsya-professor-akademik-doktor-filologicheskikh-nauk-shota-arstaa-1050586641.html

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