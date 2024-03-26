https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-professora-akademika-shoty-arstaa-1050591681.html
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа
Sputnik Абхазия
Профессору, академику, доктору филологических наук, первому президенту Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Шоте Арстаа было 95 лет. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T23:23+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа, сообщила пресс-служба главы государства. "Шота Константинович, будучи первым абхазским ученым, удостоенным золотой медали Академии наук, оставил неизгладимый след в абхазской науке. Он был примером мудрости и преданности своему народу. Его уход из жизни – невосполнимая утрата для всего научного сообщества нашей страны", – говорится в соболезновании. Шота Арстаа ушел из жизни на 96 году. Профессор, академик, доктор филологических наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени был первым президентом Академии наук Абхазии и и первым абхазским ученым, которого наградили золотой медалью АНА.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/skonchalsya-professor-akademik-doktor-filologicheskikh-nauk-shota-arstaa-1050586641.html
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абхазия, академия наук абхазии, шота аристаа, аслан бжания
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа
Профессору, академику, доктору филологических наук, первому президенту Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Шоте Арстаа было 95 лет.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik.
Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью профессора, академика Шоты Арстаа, сообщила
пресс-служба главы государства.
"Шота Константинович, будучи первым абхазским ученым, удостоенным золотой медали Академии наук, оставил неизгладимый след в абхазской науке. Он был примером мудрости и преданности своему народу. Его уход из жизни – невосполнимая утрата для всего научного сообщества нашей страны", – говорится в соболезновании.
Шота Арстаа ушел из жизни на 96 году. Профессор, академик, доктор филологических наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени был первым президентом Академии наук Абхазии и и первым абхазским ученым, которого наградили золотой медалью АНА.