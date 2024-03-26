https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/pereslegin-rasskazal-na-chto-napravleny-terakty-vo-vremya-mirovogo-protivostoyaniya-1050585334.html

Переслегин рассказал, на что направлены теракты во время мирового противостояния

Переслегин рассказал, на что направлены теракты во время мирового противостояния

Sputnik Абхазия

Где еще могут произойти крупные теракты на фоне происходящего передела мира ― мнение известного российского эксперта, ученого-прогнозиста Сергея Переслегина. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T10:50+0300

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Переслегин: мировое противостояние может повлечь за собой новые теракты Sputnik Абхазия Переслегин: мировое противостояние может повлечь за собой новые теракты

Учитывая масштаб глобального противостояния, опасность и уровень потенциальных терактов, преступники могут сделать мишенью не только людей, но также и судоходство, и воздушное сообщение, полагает российский эксперт-аналитик Сергей Переслегин.Вторым терактом, по мнению Переслегина, может стать крупный взрыв в одном из больших портов, к примеру, в Сингапуре или в Суэцком канале."Опять же Сингапур – это случайное название. В данном случае я исходил из того, что этот порт крайне важен для международной торговли и находится в зоне влияния сразу нескольких стран. Для чего будет сделан этот теракт? Основная его задача – сократить перемещение грузов по морю. Или это может быть еще и Суэцкий канал", ― говорит Переслегин.И в качестве третьего предполагаемого теракта эксперт называет крупный теракт в воздухе с пассажирскими самолетами по схеме 11 сентября 2001 года."Но не столько с задачей обрушения небоскребов, сколько с задачей вывода из строя аэропортов. То есть создать ситуацию, при которой пользование авиацией будет какое-то время восприниматься как недопустимый риск", ― рассуждает Переслегин.Эксперт надеется, что две оставшиеся части этого прогноза останутся мрачными фантазиями в отличие от первой, которая уже сбылась.

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подкасты, в мире, теракт, теракт в "крокус сити холле", москва, аудио