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Переслегин рассказал, на что направлены теракты во время мирового противостояния
Переслегин рассказал, на что направлены теракты во время мирового противостояния
Sputnik Абхазия
Где еще могут произойти крупные теракты на фоне происходящего передела мира ― мнение известного российского эксперта, ученого-прогнозиста Сергея Переслегина. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T10:50+0300
2024-03-26T10:50+0300
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Переслегин: мировое противостояние может повлечь за собой новые теракты
Sputnik Абхазия
Переслегин: мировое противостояние может повлечь за собой новые теракты
Учитывая масштаб глобального противостояния, опасность и уровень потенциальных терактов, преступники могут сделать мишенью не только людей, но также и судоходство, и воздушное сообщение, полагает российский эксперт-аналитик Сергей Переслегин.Вторым терактом, по мнению Переслегина, может стать крупный взрыв в одном из больших портов, к примеру, в Сингапуре или в Суэцком канале."Опять же Сингапур – это случайное название. В данном случае я исходил из того, что этот порт крайне важен для международной торговли и находится в зоне влияния сразу нескольких стран. Для чего будет сделан этот теракт? Основная его задача – сократить перемещение грузов по морю. Или это может быть еще и Суэцкий канал", ― говорит Переслегин.И в качестве третьего предполагаемого теракта эксперт называет крупный теракт в воздухе с пассажирскими самолетами по схеме 11 сентября 2001 года."Но не столько с задачей обрушения небоскребов, сколько с задачей вывода из строя аэропортов. То есть создать ситуацию, при которой пользование авиацией будет какое-то время восприниматься как недопустимый риск", ― рассуждает Переслегин.Эксперт надеется, что две оставшиеся части этого прогноза останутся мрачными фантазиями в отличие от первой, которая уже сбылась.
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подкасты, в мире, теракт, теракт в "крокус сити холле", москва, аудио
подкасты, в мире, теракт, теракт в "крокус сити холле", москва, аудио
Переслегин рассказал, на что направлены теракты во время мирового противостояния
10:50 26.03.2024 (обновлено: 10:57 26.03.2024)
Где еще могут произойти крупные теракты на фоне происходящего передела мира ― мнение известного российского эксперта, ученого-прогнозиста Сергея Переслегина.
Учитывая масштаб глобального противостояния, опасность и уровень потенциальных терактов, преступники могут сделать мишенью не только людей, но также и судоходство, и воздушное сообщение, полагает российский эксперт-аналитик Сергей Переслегин.
"Я предполагал три теракта. Первый из них, направленный непосредственно против людей, где основная задача – обрушение, уничтожение, пожар и смерть. Я считал, что, скорее всего, для этого теракта будет использована Москва, в том числе и потому, что Россия ведет боевые действия, и очень легко этот теракт замаскировать под часть военных действий. В данном случае нельзя сказать, что я сильно ошибся, потому что "Крокус" – это грань МКАД, Подмосковья и Москвы", ― отмечает эксперт.
Вторым терактом, по мнению Переслегина, может стать крупный взрыв в одном из больших портов, к примеру, в Сингапуре или в Суэцком канале.
"Опять же Сингапур – это случайное название. В данном случае я исходил из того, что этот порт крайне важен для международной торговли и находится в зоне влияния сразу нескольких стран. Для чего будет сделан этот теракт? Основная его задача – сократить перемещение грузов по морю. Или это может быть еще и Суэцкий канал", ― говорит Переслегин.
И в качестве третьего предполагаемого теракта эксперт называет крупный теракт в воздухе с пассажирскими самолетами по схеме 11 сентября 2001 года.
"Но не столько с задачей обрушения небоскребов, сколько с задачей вывода из строя аэропортов. То есть создать ситуацию, при которой пользование авиацией будет какое-то время восприниматься как недопустимый риск", ― рассуждает Переслегин.
Эксперт надеется, что две оставшиеся части этого прогноза останутся мрачными фантазиями в отличие от первой, которая уже сбылась.
"Любой теракт базовой задачей имеет не уничтожение ценностей или отдельных людей или даже большого количества людей, а именно реакцию на это", ― добавляет эксперт.