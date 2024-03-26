https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/podkormku-lipy-v-lykhny-provedut-abkhazskie-i-kitayskie-agronomy-1050584293.html
Подкормку липы в Лыхны проведут абхазские и китайские агрономы
Подкормку липы в Лыхны проведут абхазские и китайские агрономы
Sputnik Абхазия
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой в апреле 2023 года. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подкормку лыхненской липы проведут абхазские и китайские агрономы этой весной, рассказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Он уточнил, что все, что можно было сделать на первом этапе, было сделано, и это пошло дереву на пользу. По словам Читанава, осенью листья опали как положено, не было признаков того, что липа не справляется с дождями или перепадами температуры. Савелий Читанава уточнил, что подкормка корневой системы поврежденной липы будет производиться препаратами, которые Госкомитет приобрел в Китае. Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным "лекарством".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html
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Подкормку липы в Лыхны проведут абхазские и китайские агрономы
09:00 26.03.2024 (обновлено: 10:18 26.03.2024)
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой в апреле 2023 года.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подкормку лыхненской липы проведут абхазские и китайские агрономы этой весной, рассказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
Он уточнил, что все, что можно было сделать на первом этапе, было сделано, и это пошло дереву на пользу. По словам Читанава, осенью листья опали как положено, не было признаков того, что липа не справляется с дождями или перепадами температуры.
"Все признаки того, что дерево удалось реанимировать, были, и весной мы продолжим его укреплять", – подчеркнул он.
Савелий Читанава уточнил, что подкормка корневой системы поврежденной липы будет производиться препаратами, которые Госкомитет приобрел в Китае.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.
Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным "лекарством".