https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/podkormku-lipy-v-lykhny-provedut-abkhazskie-i-kitayskie-agronomy-1050584293.html

Подкормку липы в Лыхны проведут абхазские и китайские агрономы

Подкормку липы в Лыхны проведут абхазские и китайские агрономы

Sputnik Абхазия

Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой в апреле 2023 года. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T09:00+0300

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подкормку лыхненской липы проведут абхазские и китайские агрономы этой весной, рассказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Он уточнил, что все, что можно было сделать на первом этапе, было сделано, и это пошло дереву на пользу. По словам Читанава, осенью листья опали как положено, не было признаков того, что липа не справляется с дождями или перепадами температуры. Савелий Читанава уточнил, что подкормка корневой системы поврежденной липы будет производиться препаратами, которые Госкомитет приобрел в Китае. Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным "лекарством".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html

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