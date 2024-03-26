https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-27-marta-1050591293.html

Прогноз погоды в Абхазии на 27 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 27 марта

Sputnik Абхазия

В среду 27 марта погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T16:23+0300

2024-03-26T16:23+0300

2024-03-26T22:23+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и в первой половине дня дождь, туман, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +12°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии