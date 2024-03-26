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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-27-marta-1050591293.html
Прогноз погоды в Абхазии на 27 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 27 марта
Sputnik Абхазия
В среду 27 марта погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и в первой половине дня дождь, туман, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +12°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 27 марта

16:23 26.03.2024 (обновлено: 22:23 26.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукКапли дождя на стекле
Капли дождя на стекле - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду 27 марта погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и в первой половине дня дождь, туман, днем без осадков. В горах снег.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +12°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.
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