Прогноз погоды в Абхазии на 27 марта
16:23 26.03.2024 (обновлено: 22:23 26.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукКапли дождя на стекле
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду 27 марта погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и в первой половине дня дождь, туман, днем без осадков. В горах снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +12°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +12°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.