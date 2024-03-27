https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/abkhaziya-popala-v-top-5-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyan-dlya-otdykha-na-mayskie-prazdniki-1050597933.html
Абхазия попала в топ 5 популярных направлений у россиян для отдыха на майские праздники
Абхазия попала в топ 5 популярных направлений у россиян для отдыха на майские праздники
Sputnik Абхазия
Пик продаж на майские праздники, как ожидают в турагентствах, еще впереди. 27.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-27T16:05+0300
2024-03-27T16:05+0300
2024-03-27T20:47+0300
в абхазии
отдых в абхазии
майские праздники
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Абхазия попала в топ 5 популярных направлений у россиян для отдыха на майские праздники, сообщил сервис "Слетать.ру".По информации агрегатора, в рейтинге лидирует Турция, на нее приходится 41% от общего объема бронирований. Далее расположились Египет (14%), ОАЭ (6%), Таиланд (5%) и Абхазия (3%). Средний чек на Турцию вырос на 8%, до 180,5 тысяч рублей на двоих, в Египет – на 9% (233,8 тыс. руб.), в ОАЭ – на 21% (286,8 тыс. руб.), в Таиланд – на 29% (243, 9 тыс. руб.), в Абхазию – на 10% (58,7 тыс. руб.). ⠀
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/abkhaziya-voshla-v-top-vostrebovannykh-napravleniy-na-novogodnie-prazdniki-1049647985.html
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отдых в абхазии, майские праздники
отдых в абхазии, майские праздники
Абхазия попала в топ 5 популярных направлений у россиян для отдыха на майские праздники
16:05 27.03.2024 (обновлено: 20:47 27.03.2024)
Пик продаж на майские праздники, как ожидают в турагентствах, еще впереди.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Абхазия попала в топ 5 популярных направлений у россиян для отдыха на майские праздники, сообщил сервис "Слетать.ру".
По информации агрегатора, в рейтинге лидирует Турция, на нее приходится 41% от общего объема бронирований. Далее расположились Египет (14%), ОАЭ (6%), Таиланд (5%) и Абхазия (3%).
Средний чек на Турцию вырос на 8%, до 180,5 тысяч рублей на двоих, в Египет – на 9% (233,8 тыс. руб.), в ОАЭ – на 21% (286,8 тыс. руб.), в Таиланд – на 29% (243, 9 тыс. руб.), в Абхазию – на 10% (58,7 тыс. руб.). ⠀