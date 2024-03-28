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Джансух Нанба обсудил реконструкцию аэропорта с жителями Бабыщиры
Джансух Нанба обсудил реконструкцию аэропорта с жителями Бабыщиры
Sputnik Абхазия
Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района. 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T14:46+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба встретился с жителями села Бабыщира и обсудил с ними реконструкцию аэропорта имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает информагентство "Апсныпресс".Нанба рассказал собравшимся о том, на каком этапе находятся работы и о планах по развитию воздушной гавани, на первом этапе предусматривается запуск аэропорта в 2024 году. Он также рассказал о втором этапе, предполагающем расширение в южной части территории. "В результате нашей встречи была достигнута договоренность о том, что пять-шесть человек из числа жителей села будут подключены к работе координационного штаба под руководством вице-президента Бадры Гунба для учета интересов граждан, проживающих в южной части, и дальнейшего обсуждения перспективного плана развития аэропорта", –сказал Нанба. Министр пояснил, что у российской и абхазской сторон есть план по расширению аэропорта. Власти, по его словам, посчитали важным подключить к обсуждению этого вопроса и представителей села. Джансух Нанба подчеркнул, что информация о том, что на этой территории будут строиться апартаменты, не соответствует действительности, как и то, что планируется переселение жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/badra-gunba-provel-rabochee-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-1050538509.html
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Джансух Нанба обсудил реконструкцию аэропорта с жителями Бабыщиры
14:46 28.03.2024 (обновлено: 15:16 28.03.2024)
Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба встретился с жителями села Бабыщира и обсудил с ними реконструкцию аэропорта имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает
информагентство "Апсныпресс".
Нанба рассказал собравшимся о том, на каком этапе находятся работы и о планах по развитию воздушной гавани, на первом этапе предусматривается запуск аэропорта в 2024 году. Он также рассказал о втором этапе, предполагающем расширение в южной части территории.
"В результате нашей встречи была достигнута договоренность о том, что пять-шесть человек из числа жителей села будут подключены к работе координационного штаба под руководством вице-президента Бадры Гунба для учета интересов граждан, проживающих в южной части, и дальнейшего обсуждения перспективного плана развития аэропорта", –сказал Нанба.
Министр пояснил, что у российской и абхазской сторон есть план по расширению аэропорта.
"Это связано с тем, что часть существующего комплекса передана в пользование и ведение Минобороны Абхазии и соответствующим структурам Вооруженных сил РФ. Чтобы построить современный аэропорт, отвечающий всем международным требованиям, существующей территории не хватает, и в этой связи обсуждается план перспективного развития, так называемый второй этап", –сказал он.
Власти, по его словам, посчитали важным подключить к обсуждению этого вопроса и представителей села.
Джансух Нанба подчеркнул, что информация о том, что на этой территории будут строиться апартаменты, не соответствует действительности, как и то, что планируется переселение жителей.