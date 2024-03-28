https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/dzhansukh-nanba-obsudil-rekonstruktsiyu-aeroporta-s-zhitelyami-babyschiry-1050619587.html

Джансух Нанба обсудил реконструкцию аэропорта с жителями Бабыщиры

Джансух Нанба обсудил реконструкцию аэропорта с жителями Бабыщиры

Sputnik Абхазия

Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района. 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T14:46+0300

2024-03-28T14:46+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба встретился с жителями села Бабыщира и обсудил с ними реконструкцию аэропорта имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает информагентство "Апсныпресс".Нанба рассказал собравшимся о том, на каком этапе находятся работы и о планах по развитию воздушной гавани, на первом этапе предусматривается запуск аэропорта в 2024 году. Он также рассказал о втором этапе, предполагающем расширение в южной части территории. "В результате нашей встречи была достигнута договоренность о том, что пять-шесть человек из числа жителей села будут подключены к работе координационного штаба под руководством вице-президента Бадры Гунба для учета интересов граждан, проживающих в южной части, и дальнейшего обсуждения перспективного плана развития аэропорта", –сказал Нанба. Министр пояснил, что у российской и абхазской сторон есть план по расширению аэропорта. Власти, по его словам, посчитали важным подключить к обсуждению этого вопроса и представителей села. Джансух Нанба подчеркнул, что информация о том, что на этой территории будут строиться апартаменты, не соответствует действительности, как и то, что планируется переселение жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/badra-gunba-provel-rabochee-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-1050538509.html

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