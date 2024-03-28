https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/okolo-25-tysyachi-gektarov-zemli-dlya-poseva-kukuruzy-vspashut-v-gudautskom-rayone-1050610542.html

Около 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы вспашут в Гудаутском районе

Около 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы вспашут в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

Для обработки земли этой весной будут использованы 14 тракторов, этого хватит, чтобы вспахать около тысячи гектаров. Остальную часть обработают с помощью... 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T10:40+0300

2024-03-28T10:40+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. До 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы планируют вспахать в Гудаутском районе в 2024 году, рассказал Sputnik замглавы районной администрации Юрий Кварацхелия.Юрий Кварацхелия уточнил, что такого количества тракторов хватит на вспашку примерно тысячи гектаров. Остальное обработают с помощью техники самих жителей. По словам Кварацхелия, в районе планируют бесплатно вспахать земли, принадлежащие социально необеспеченным слоям населения. Для остальных жителей обработка одного гектара обойдется в 5200 рублей. Но эта сумма может увеличиться в зависимости от стоимости топлива.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/minselkhoz-rassmotrel-bolee-400-proektov-dlya-gospodderzhki--1050602789.html

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