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Около 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы вспашут в Гудаутском районе
Около 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы вспашут в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
Для обработки земли этой весной будут использованы 14 тракторов, этого хватит, чтобы вспахать около тысячи гектаров. Остальную часть обработают с помощью... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T10:40+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. До 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы планируют вспахать в Гудаутском районе в 2024 году, рассказал Sputnik замглавы районной администрации Юрий Кварацхелия.Юрий Кварацхелия уточнил, что такого количества тракторов хватит на вспашку примерно тысячи гектаров. Остальное обработают с помощью техники самих жителей. По словам Кварацхелия, в районе планируют бесплатно вспахать земли, принадлежащие социально необеспеченным слоям населения. Для остальных жителей обработка одного гектара обойдется в 5200 рублей. Но эта сумма может увеличиться в зависимости от стоимости топлива.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/minselkhoz-rassmotrel-bolee-400-proektov-dlya-gospodderzhki--1050602789.html
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Около 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы вспашут в Гудаутском районе
10:40 28.03.2024 (обновлено: 11:12 28.03.2024)
Для обработки земли этой весной будут использованы 14 тракторов, этого хватит, чтобы вспахать около тысячи гектаров. Остальную часть обработают с помощью техники самих жителей.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. До 2,5 тысячи гектаров земли для посева кукурузы планируют вспахать в Гудаутском районе в 2024 году, рассказал Sputnik замглавы районной администрации Юрий Кварацхелия.
В 2023 году для проведения весенних полевых работ местная МТС использовала восемь тракторов, в этом году количество сельхозтехники выросло до 14 единиц.
Юрий Кварацхелия уточнил, что такого количества тракторов хватит на вспашку примерно тысячи гектаров. Остальное обработают с помощью техники самих жителей.
По словам Кварацхелия, в районе планируют бесплатно вспахать земли, принадлежащие социально необеспеченным слоям населения. Для остальных жителей обработка одного гектара обойдется в 5200 рублей. Но эта сумма может увеличиться в зависимости от стоимости топлива.