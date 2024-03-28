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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T16:46+0300
2024-03-28T16:46+0300
2024-03-28T18:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В пятницу, 29 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта
16:46 28.03.2024 (обновлено: 18:20 28.03.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В пятницу, 29 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.