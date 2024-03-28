https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-29-marta-1050621333.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T16:46+0300

2024-03-28T16:46+0300

2024-03-28T18:20+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В пятницу, 29 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии