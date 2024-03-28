https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/ramochnoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-podpishut-sukhum-i-damask-1050621546.html
Рамочное соглашение о сотрудничестве подпишут Сухум и Дамаск
Рамочное соглашение о сотрудничестве подпишут Сухум и Дамаск
Sputnik Абхазия
Документ подготавливается абхазской и сирийской сторонами. Дата подписания будет определена в ближайшее время. 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T17:53+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Рамочное соглашение между столицами Абхазии и Сирии обсудили на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол республики Мохаммад Али и губернатор Дамаска Мухаммад Тарек Кришати. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Али и Кришати обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, туризма и сферы обслуживания.Кроме того, абхазский посол встретился с главой Центрального банка Сирии Мохаммадом Эссамом Хазмехом. Стороны подчеркнули важность взаимодействия в банковской сфере, обсудили развитие торгово-экономических отношений и возможность организации взаимных визитов специалистов двух стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/konsulskiy-otdel-sozdan-v-posolstve-abkhazii-v-sirii--1049923230.html
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абхазия, новости, сухум, дамаск (город), сирия
абхазия, новости, сухум, дамаск (город), сирия
Рамочное соглашение о сотрудничестве подпишут Сухум и Дамаск
17:53 28.03.2024 (обновлено: 18:18 28.03.2024)
Документ подготавливается абхазской и сирийской сторонами. Дата подписания будет определена в ближайшее время.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Рамочное соглашение между столицами Абхазии и Сирии обсудили на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол республики Мохаммад Али и губернатор Дамаска Мухаммад Тарек Кришати. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
Документ подготавливается абхазской и сирийской сторонами. Дата подписания будет определена в ближайшее время.
Али и Кришати обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, туризма и сферы обслуживания.
Кроме того, абхазский посол встретился с главой Центрального банка Сирии Мохаммадом Эссамом Хазмехом. Стороны подчеркнули важность взаимодействия в банковской сфере, обсудили развитие торгово-экономических отношений и возможность организации взаимных визитов специалистов двух стран.